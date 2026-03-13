Gör skillnad - Är du vår nya Miljötekniker?
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
På återvinningscentralen Sörmossen ska det vara enkelt för besökare att göra rätt för miljön.
Här kan alla bidra till en mer hållbar framtid genom att återbruka, återanvända och sortera sitt avfall på rätt sätt. För oss handlar det inte bara om avfall - det handlar om att tillsammans skapa smarta och hållbara lösningar för vardagen.
Din utgångspunkt är återvinningscentralen Sörmossen, belägen i den övre delen av Bohus, lättillgänglig med bil eller buss följt av en kort promenad genom skogen. Omgiven av frisk luft och natur får du ibland sällskap av nyfikna djur - en arbetsmiljö som kombinerar meningsfullt miljöarbete med härliga naturupplevelser. På återvinningscentralen Sörmossen arbetar fyra miljötekniker och en arbetsledare.
Som miljötekniker arbetar du både på återvinningscentralen Sörmossen och på våra kvartersnära återvinningscentraler och stationer runt om i kommunen där du spelar en viktig roll i arbetet för en hållbar framtid. Du vägleder besökare att sortera rätt, utvecklar och förbättrar rutiner och ser till att anläggningarna tydligt signalerar miljömedvetenhet - så att varje besökare inspireras att göra rätt för miljön.
Arbetet är omväxlande, utmanande och ständigt under utveckling. Tillsammans med dina kollegor skapar du varje dag effektiva, trygga och hållbara lösningar på anläggningarna. Du får även arbeta praktiskt med containrar via hjullastare, köra truck och lätt lastbil samt hantera farligt avfall.
Vi söker dig med erfarenhet av servicearbete som trivs med att möta människor. Du är trygg, social och serviceinriktad, med fokus på säkerhet och miljö. I mötet med besökare är du tydlig i din kommunikation och kan på ett respektfullt sätt informera och vägleda.
Du är ansvarstagande, engagerad och har ett genuint intresse för återbruk och hållbarhet. Som person är du en lagspelare som bidrar till en trygg, effektiv och hållbar arbetsmiljö och arbetar tillsammans med kollegor mot gemensamma mål.
För tjänsten krävs B-körkort. Det är meriterande om du även har truckkort, hjullastarkort, ADR 1.3 (farligt gods) och tidigare erfarenhet av arbete med återvinning.
Arbetstiderna är schemalagda på vardagar med både dag- och kvällspass, samt dagpass på helger.
