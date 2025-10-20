Golvläggare till Ekenhuset
2025-10-20
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Katrineholm
, Södertälje
, Salem
Vi söker golvläggare till Ekenhuset i NyköpingVill du vara med och skapa golvlösningar där kunden alltid är prioriterad?
Ekenhuset söker en självgående golvläggare med yrkesstolthet, driv och känsla för kvalitet. Hos oss blir du en viktig del i ett sammansvetsat team som varje dag levererar lösningar där kunden aldrig är en i mängden - utan alltid ska känna sig prioriterad.
Om rollen
Som golvläggare på Ekenhuset i Nyköping kommer du att:
Arbeta med rivning, förarbete och läggning av plastmatta, linoleum, LVT och parkett
Utföra arbeten i både badrum, kök, bostäder och kommersiella lokaler
Självständigt planera och genomföra uppdrag med hög kvalitet och kundfokus
Samarbeta tätt med kollegor, projektledare och beställare
Vi söker dig som Har yrkesbevis som golvläggare (meriterande, inte krav)
Har B-körkort
Är självgående, noggrann och van vid att ta ansvar
Gillar problemlösning och är serviceinriktad
Har erfarenhet av våtrum och/eller parkett
Trivs med varierande uppdrag och vill utvecklas i din yrkesroll
Det här får du hos oss Trygg anställning med kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Ett sammansvetsat team med hög kompetens och låg prestige
Möjlighet till vidareutbildning inom respektive material
En vardag där du får vara med och påverka - både utförandet och arbetsmiljön
Ett företag med 50 års erfarenhet, certifieringar inom GVK och BF9K, samt tydligt hållbarhetsfokus
Ett värderingsstyrt företag med kunden i centrum
Vi är övertygade om att goda relationer och hög kvalitet går hand i hand. Därför bygger vi inte bara golv - vi bygger förtroende. Hos Ekenhuset är målet alltid att kunden ska känna sig sedd, lyssnad på och prioriterad.
Plats & villkor Placering: Nyköping
Arbetstid: Vardagar 07.00-16.00
Anställningsform: Heltid, tillsvidare (med provanställning)
Start: Enligt överenskommelse
Ansök nu!
Vi intervjuar löpande.
Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766) Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Kontakt
Jimmy Söderberg jimmy@tillvaxtnykoping.se Jobbnummer
9564049