Golvläggare
2025-12-16
Om jobbet
STHLM Mattor är en ledande aktör inom mattor och golvlösningar, med stark närvaro i både privata och offentliga miljöer. Vi söker nu en självgående och erfaren golvläggare som vill bli en del av vårt team i Stockholm. Du kommer huvudsakligen att arbeta med installation av textila mattor, i olika typer av miljöe, från kontor och hotell till butiker och bostäder.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av golvläggning, gärna med särskilt fokus på textila mattor.
Praktisk och teknisk skicklighet, med god känsla för noggrannhet och finish.
Förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar för hela projekt och fatta beslut på plats.
God fysik, då arbetet innebär lyft, rullhantering och arbete på knä.
B-körkort, då transporter mellan arbetsplatser kan ingå.
God svenska i tal och skrift, för att kunna kommunicera med kunder, kollegor och leverantörer.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Förberedelse av underlag, spackling och montering av textila mattor.
Anpassning och skärning av mattor efter ritningar och mått.
Montering av trösklar, socklar och avslut.
Kommunikation med projektledare, kunder och kollegor på plats.
I vissa fall, handledning av lärlingar eller mindre erfarna kollegor.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett stabilt företag med familjär stämning.
Variation i uppdrag och projekt, allt från exklusiva privathem till stora offentliga ytor.
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom golvbranschen.
Schysta villkor.
Plats: Stockholm med omnejd
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: bobby@sthlmmattor.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Mattor och Golv AB
(org.nr 556322-2289), http://www.sthlmmattor.se
Valhallavägen 143 (visa karta
)
115 31 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Mattor AB Jobbnummer
9648212