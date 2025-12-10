Golfbanearbetare
2025-12-10
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Golfklubbs Fastighets AB i Lidingö
Lidingö Golfklubb söker nya medarbetare till vårt greenkeeperteam 2026.
Tjänsten innebär ett varierat arbete inom golfbaneskötsel där vi tillsammans gör att för att ge våra medlemmar och gäster en högklassig golfupplevelse i en fin miljö.
Vi söker dig som är ansvarstagande, trivs med fysiskt utomhusarbete och har ett öga för kvalitet och detaljer. Du är samarbetsvillig och trivs med att arbeta både själv och i ett team. Hög servicekänsla samt att du har ett intresse för golf.
Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom golfbane-/ grönyteskötsel samt är van att hantera maskiner.
Vi följer kollektivavtal samt att schemalagt helgarbete förekommer under säsongen.
Tjänsten sträcker sig från april - oktober, alt mars - november.
Tjänsten kräver B-körkort.
Information om klubben hittar du på www.lidingogk.se
Rekrytering sker löpande och ansökan skickas till: adam@lidingogk.se
Har du frågor om tjänsten, kontakta banchef, Adam Carlsson.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: adam@lidingogk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Golfklubbs Fastighets AB
(org.nr 556036-6097), http://www.lidingogk.se
Trolldalsvägen 2 (visa karta
)
181 21 LIDINGÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Banchef
Adam Carlsson adam@lidingogk.se 0704302195 Jobbnummer
9636584