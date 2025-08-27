Godsmottagare - Logent | Saab
2025-08-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Kumla
, Flen
Vi söker nu efter kvalificerade medarbetare till godsmottagning hos oss. Vi letar efter dig med erfarenhet av truckkörning och administrativa arbetsuppgifter. Som godsmottagare på SAAB kommer du att vara en värdefull medlem i ett högpresterande team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar hantering av gods, inregistrering, administrativa uppgifter i lagersystem samt en del truckkörning.
Om du redan arbetar inom lagerverksamhet och är redo för nya utmaningar är detta din möjlighet. Vi söker dig som är noggrann och strävar efter att upprätthålla hög kvalitet i ditt arbete. Du trivs i teammiljöer och är redo att arbeta tillsammans med dina kollegor mot gemensamma mål. Vi värdesätter erfarenhet inom lager-, truck- eller distributionsarbete, så ett par års erfarenhet är meriterande.
För att lyckas i denna roll bör du vara tävlingsinriktad, initiativrik och noggrann. Du trivs med att ta eget ansvar och har en tydlig förståelse för avdelningens mål. Ditt arbete kräver också samarbete, både med dina kollegor och kunden. Eftersom det ingår mycket kommunikation och dokumenthantering i denna roll, förväntar vi oss att du har en flytande behärskning av svenska både i skrift och tal.
Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult. Startdatum är relativt omgående enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda vardagar 07-16
Krav:
Truckkort A+B samt erfarenhet av truckkörning
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Flytande i svenska språket i tal och skrift
Behärska engelska i tal och skrift
God datorvana
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom servicebranschen
B-körkort
Om ansökan:
Då arbetsplatsen är ett säkerhetsklassat område kräver befattningen att du genomgår och godkänns gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent AB
(org.nr 556634-4429), http://www.logent.se Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9479386