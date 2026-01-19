Global Purchasing Controller
2026-01-19
Vi söker nu en Global Purchasing Controller för ett uppdrag hos vår kund, ett internationellt bolag med global inköpsorganisation.
Uppdraget är verksamhetskritiskt och innebär ett nära samarbete med flera divisioner och funktioner inom inköp och ekonomi.
Rollen passar dig som har några års erfarenhet av controlling i en internationell miljö och som trivs i en analytisk, affärsnära roll med stort ansvar.
Om uppdraget
Som Global Purchasing Controller kommer du att stötta inköpsfunktionen med controlling, uppföljning och analys på global nivå. Uppdraget omfattar ansvar för rapportering, prognoser och KPI-uppföljning för flera divisioner i Europa. Du agerar som en viktig länk mellan inköp, ekonomi och övriga funktioner, med fokus på datakvalitet, transparens och affärsinsikter.
Chef för rollen är placerad i Tyskland och du samarbetar dagligen med intressenter i Sverige, Tyskland och Tjeckien.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Purchase controlling med fokus på faktisk spend och KPI-rapportering för tre divisioner (Sverige, Tyskland och Tjeckien)
Prognosarbete (baseline och KPI:er) kopplat till inköp
Prisunderhåll och uppföljning
Uppföljning, övervakning och förbättring av inköpssystem
Analys och rapportering kopplat till inköp, masterdata, risk och kapacitet
Ad hoc-analyser och stöd till inköpsorganisationen
Samverkan med Finance, Purchasing, Operations, IT och andra relevanta funktioner
Bidra till standardisering, struktur och kontinuerlig förbättring av controllingprocesser
Stöd i strategiska initiativ samt ESG-relaterad uppföljning inom inköp
Din Profil
3 års relevant erfarenhet av controlling, gärna inom inköp och/eller supply chain
Erfarenhet från större internationell eller global organisation
Akademisk examen (kandidat eller master) inom engineering eller business administration
God systemvana inom ERP, gärna SAP
Mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint
Erfarenhet av globala system såsom Power BI, PLM eller liknande är meriterande
Stark analytisk förmåga, god förståelse för data och hög noggrannhet
Förmåga att arbeta självständigt och driva frågor i en komplex, tvärfunktionell miljö
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift (koncernspråk)
Övrig information
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: På plats vid uppdragsstart, därefter hybrid
Uppdragsstart: ASAP Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
