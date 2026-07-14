Global Mobility Coordinator till fordonskund
Poolia AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-14
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Vill du arbeta i en internationell miljö där du får stötta medarbetare från hela världen i deras flytt till Sverige? Vi söker nu en Global Mobility Coordinator som vill bidra med administrativ expertis och hög service inom internationell mobilitet.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start så fort som möjligt och sträcker sig till 31 juli 2027.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att leverera tjänster inom Global Mobility i en svensk kontext samt administrera och stödja processer, program och policys kopplade till internationella medarbetarförflyttningar inom kundens verksamhet
Du fungerar som rådgivare och administrativt stöd för utländska medarbetare som rekryteras lokalt och flyttar till Sverige. Rollen innebär att koordinera och hantera den praktiska relocationprocessen för medarbetare och deras familjer, exempelvis:
Koordinering av visum och arbetstillstånd
Stöd inom migrationsärenden
Kontakt med relocationleverantörer
Hjälp med bostadssökning och inflyttning
Administration kopplad till internationella förflyttningarPubliceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Du arbetar noggrant, strukturerat och självständigt samt har ett stort fokus på kvalitet och service. Du trivs med administrativa arbetsuppgifter i en internationell verksamhet.
Eftergymnasial utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet.
1–3 års erfarenhet från administrativt arbete i en liknande roll.
Har goda kunskaper i Excel och bekväm med att arbeta med siffror
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet inom Global Mobility är meriterande men inget krav.
Kunskap om svensk migrationslagstiftning och migrationsprocesser är meriterande.
Vi erbjuder en varierad roll i en global organisation där du blir en viktig del av arbetet med att skapa en smidig och positiv upplevelse för internationella medarbetare som flyttar till Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063415-2099961". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drakegatan 10 (visa karta
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412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10002191