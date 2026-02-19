Gjuthall, medarbetare
Centrum Pile AB / Maskinoperatörsjobb / Strängnäs Visa alla maskinoperatörsjobb i Strängnäs
2026-02-19
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centrum Pile AB i Strängnäs
Bli en del av vårt växande team i Nykvarn!
Vi söker nu en ny medarbetare till vårt härliga team på vår relativt nystartade betongfabrik i Nykvarn. Vi letar efter dig som delar våra värderingar, tycker om att ta ansvar och vill ha en arbetsplats att känna stolthet över. För oss är det viktigt att arbeta med engagemang och nyfikenhet, att vara fokuserad och hålla hög kvalitet, att ligga i framkant i produktionsutveckling och att värdesätta sina kollegor och våra kunder.Publiceringsdatum2026-02-19Om företaget
Centrum Pile tillverkar prefabricerade betongelement med fokus på betongpålar. Vi driver tre fabriksanläggningar:
Kollanda (Älvängen)
Dalby (Lund)
Nykvarn (Södertälje)
Bolaget är en del av den danska koncernen Per Aarsleff A/S och ingår i en grupp av många Centrum fabriker. Centrum-gruppen är Europas ledande aktör inom prefabricerade betongpålar med fabriker i Sverige, Danmark, England, Tyskland och Polen. Produktionen är högt automatiserad med avancerade, egenutvecklade produktionslinjer.
Aarsleff-koncernen har cirka 9 000 anställda och omsätter omkring 32 miljarder SEK. Centrum Pile AB omsätter cirka 220 miljoner kronor och har omkring 50 medarbetare.
Om jobbet
Vi söker en medarbetare till vår gjuthall i Nykvarn.
Gjuthallen
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Förbereda gjutborden innan gjutning i form av att lägga i armeringsburar, lägga skarvar, sprickringar, se till att distanser och annat placerar armeringen rätt.
Övervaka att betongblandning fyller formarna och skarvar.
Checklistor skall före och efter gjutning vara ifyllda enligt de arbetsinstruktioner som finns.
Ansvara för att levererad betong uppfyller gällande krav.
Samarbeta med gjutmaskinisten/gjutare med bask eller själv agera gjutmaskinist och ansvara för att betongen är korrekt i mängd och kvalité.
Vid tekniska problem ta initiativ för att åtgärda orsaken till störningen eller kontakta underhållspersonalen.
Vid avvikelse från produktionen kontakta gruppledaren för produktion så fort som möjligt.
Underhåll
Ansvara för att dagliga kontroller av all utrustning som tillhör gjutborden och gjutroboten blir genomförda.
Hjälpa till med att genomföra planerat underhåll.
Arbetsmiljö
Ansvara för ordning och reda i gjuthallens område och att gjutrobot rengörs dagligen enligt de instruktioner som finns.
Bära korrekt skyddsutrustning och att följa säkerhetsreglerna.Övrig information
Deltaga vid tavlan i fabrikens morgon- och uppföljningsmöte.
Du kommer att arbeta som en del av ett team där aktiv rotation av arbetsuppgifter sker kontinuerligt.Kompetenser
B-körkort
Truckkort (Motviktstruck) är meriterande.
Traverskort är meriterande.
Terminaltruckkort är meriterande.
Maskinoperatör/CNC-operatör är meriterande.
VERKAR DETTA INTRESSANT?
Ring vår Produktionschef Robin Checa: 0761- 144 331 eller ansök direkt.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrum Pile AB
(org.nr 556741-0914)
Borrvägen 4 (visa karta
)
155 93 NYKVARN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Produktionschef
Robin Checa robch@centrumpile.se 0761144331 Jobbnummer
9751309