Gjuterioperatör
Industrilås grundades 1981 och utvecklar, designar och tillverkar alla typer av låslösningar för industriella applikationer, från enkla klassiska handtag till mekatroniska lösningar, där åtkomsten styrs genom digitala nätverk. Vår primära drivkraft är vår outtömliga nyfikenhet på våra kunder - vi arbetar passionerat för att ta fram lösningar som förbättrar våra kunders affärer! Vi är i dag ca 450 anställda och finns i fler än 40 länder, med fabriker i Europa, Asien och Centralamerika. För mer information om Industrilås, besök vår hemsida www.industrilas.com.
Har du erfarenhet från industrin och vill ha ett arbete där både din kompetens och personlighet gör skillnad? Då kan du vara den vi söker till vårt gjuteri i Nässjö.
Som Gjuterioperatör hos Industrilås blir du en del av ett engagerat team och får arbeta i en modern och utvecklande miljö där vi ständigt strävar efter förbättring och innovation. Här får du ett varierat och spännande arbete där du är med och skapar kvalitetsprodukter som används av kunder världen över.
Om tjänsten
I rollen som Gjuterioperatör arbetar du med pressgjutning av zinkdetaljer som är en viktig del av våra kundanpassade lås- och beslagslösningar. Ditt arbete innefattar att ställa in, övervaka och underhålla pressgjutmaskiner samt att förbereda och byta gjutverktyg. Du säkerställer att produktionen flyter på smidigt och effektivt.
En viktig del av arbetet är att hantera och kvalitetssäkra de färdiggjutna detaljerna. Du granskar produkterna noggrant, både visuellt och med hjälp av mätverktyg, för att kontrollera att de uppfyller våra höga kvalitetskrav. Du deltar också i löpande förbättringsarbete och kan komma att utföra enklare underhåll.
Arbetet är fysiskt och kräver både styrka och uthållighet. Du arbetar nära kollegor i både gjuteriet och övriga delar av produktionen, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och kommunikation.
Vi arbetar i olika skift, dygnet runt. Vänligen ange i din ansökan om du har önskemål om vilket skift du helst vill arbeta (dagtid, eftermiddag/kväll eller natt).
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en verkstadsteknisk utbildning eller har skaffat dig motsvarande erfarenhet som verkstadsarbetare eller i en liknande roll, gärna inom gjuteri eller tung industri. Det är meriterande om du har erfarenhet av pressgjutning.
Du har god fysik och känner dig trygg med att läsa ritningar och följa instruktioner. Du är flexibel, noggrann och strukturerad, och trivs med att växla mellan olika arbetsuppgifter beroende på verksamhetens behov. För att lyckas i rollen behöver du också ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi tror att du är...
En person som gärna tar dig an nya utmaningar med nyfikenhet och ett lösningsorienterat synsätt - du ser möjligheter där andra ser hinder. Du är ansvarstagande och kvalitetsmedveten, och har ett naturligt driv att leverera arbete du kan vara stolt över. Du trivs med att jobba i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Eftersom säkerheten alltid kommer först hos oss, ser vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande i allt du gör.
Redo att ta nästa steg?
Sista ansökningsdag är den 12 oktober. Vi går igenom ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten? Vänligen kontakta produktionsledare Simon Bäckeper, simon.backeper@industrilas.com
.
