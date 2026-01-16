Gitarrlärare 50 %
Motala kommun, Enhet Kulturskolan / Pedagogjobb / Motala Visa alla pedagogjobb i Motala
2026-01-16
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Enhet Kulturskolan i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
I Motala kommun ska kulturen vara en drivkraft i samhällsutvecklingen samt stimulera kulturell mångfald. Många olika aktörer svarar för det samlade kulturutbudet i Motala kommun. Här blandas kommersiella, allmänt finansierade och ideella krafter. Kulturföreningar och arrangörer stöds med bidrag och rådgivning.
Kulturskolans verksamhet omfattar undervisning i estetiska ämnen. Vi finns i egna lokaler i Folkets Hus och på Kulturakademin, båda centralt belägna i Motala, samt ute på många av kommunens skolor. Kulturskolan erbjuder en genrebred utbildning i musik, dans och teater. Här finns ett kreativt kollegium som arbetar ensembleinriktat och över ämnesgränserna. Kulturskolan bedriver också en omfattande utåtriktad verksamhet och våra elever medverkar ofta vid evenemang och arrangemang av olika slag.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Undervisning i akustisk gitarr, primärt nylonsträngat. Tjänsten innefattar både enskild undervisning och gruppundervisning såsom gitarrverkstad för nybörjare, gitarrorkester med orkesterinstrument, samt andra mindre grupper. I gitarrverkstad och orkester utförs arbetet tillsammans med en kollega. Not-/melodispel är en viktig del av gitarrundervisningen. Vi arbetar mycket utåtriktat med evenemang och konserter för att skapa samhörighet och ge inspiration och möjligheter för eleverna att delta i olika sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt och stimulerande arbete i ett kreativt, öppet och drivet kollegium. Förutom de formella kraven på relevant högskoleutbildning har du:
* ett öppet sinne
* lösningsförmåga
* förmåga att anpassa dig och vara flexibel
* ett arbetssätt som är strukturerat
* lätt för att arbeta tillsammans med andra
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299856". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Kulturskolan Kontakt
Kulturskolechef
Anneli Stolt anneli.stolt@motala.se 0141-22 51 71 Jobbnummer
9687263