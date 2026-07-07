Gitab Industri & Tryckluft Söker Servicetekniker I Göteborg
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GITAB Göteborgs Industri & Tryckluft söker servicetekniker. Är du en serviceinriktad och ansvarstagande person som alltid sätter kundens behov i fokus? Trivs du med ett varierat arbete och har ett genuint tekniskt intresse? Då kan du vara den vi söker för rollen som servicetekniker.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Det kommer att vara förebyggande underhåll, felsökning, renoveringar, optimeringar och installationer av maskiner inom tryckluft, gas och vakuum. Som servicetekniker hos GITAB Göteborgs Industri & Tryckluft kommer du att ha ett omväxlande och spännande arbete. Arbetet sker huvudsakligen ute hos våra kunder, men du har även möjlighet att utgå från ditt eget hem. Oavsett om du har lång erfarenhet som servicetekniker eller om du är ny på området, ser vi till att du får rätt förutsättningar för att lyckas. Det viktigaste för oss är vem du är som person och hur du passar in i vårt team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden;
Självständigt planera, dokumentera arbetsorder och rapportering. Du kommer att vara involverad i hela processen, vilket ger dig stor möjlighet att påverka din arbetssituation och skapa ett flexibelt arbetsflöde.
Felsökning, renoveringar, underhåll
Optimeringar och installationer
Vem är du?
Vi söker dig som är en problemlösare, samarbetsvillig, strukturerad och som trivs med att hantera både ordning och förändring. Eftersom du kommer att vara vårt ansikte utåt är det viktigt att du har en god social förmåga och trivs i kundkontakt. Vi värdesätter medarbetare som kan ta ansvar, visa initiativ och hantera nya situationer på ett sätt som gynnar både våra kunder och vårt företag.Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet från liknande arbete mot underhåll, felsökning, renoveringar, optimeringar och installationer av maskiner, meriterande inom tryckluft, gas och vakuum
Eftergymnasial utbildning inom el, kyla, vvs, elektronik, mekanik, fordonsteknik eller liknande gedigen erfarenhet som motsvarar utbildning är mycket meriterande.
God datavana och kunskaper i Officeprogrammen
B-körkort är ett krav.
BE körkort är meriterande.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Om GITAB AB
GITAB Göteborgs Industri & Tryckluft har över 40 års erfarenhet inom branschen och vi är stolta över vår långa tradition av att leverera och serva kompressorer och tryckluftsutrustningar till den svenska industrin. Som auktoriserad partner till Atlas Copco har vi möjlighet att erbjuda våra kunder högkvalitativa lösningar och service. Idag är vi ett ledande företag inom vårt område i regionen, och vi erbjuder allt från försäljning, installation och uthyrning till service och projektering. Vårt mål är alltid att överträffa våra kunders förväntningar genom snabb, professionell och personlig service. Vi söker nu en ny kollega som vill bli en del av vårt familjära team. Vi är ett litet men sammansvetsat företag med tio medarbetare. Hos oss kommer du att få möjlighet att arbeta tillsammans med kollegor som ställer upp för varandra och där det alltid finns stöd och möjlighet att utvecklas.
Vad kan Gitab AB erbjuda dig?
Företaget erbjuder dig en spännande roll i ett mindre ägarlett företag med en modern tillväxtmiljö. Du får stort ansvar och du kommer samarbeta nära alla funktioner i bolaget. De erbjuder dig ett fritt och omväxlande arbete i ett positivt gäng med framåtanda och med korta beslutsvägar. Du kommer få insyn och god förståelse för hela verksamheten, där alla fyller en viktig funktion för att leverera bra lösningar och produkter till företagets kunder.
På GITAB Göteborgs Industri & Tryckluft tillämpar vi individuell lönesättning med möjlighet att påverka både lön och bonus. Vi värdesätter en god arbetsmiljö och erbjuder förmåner som friskvård, extra pensionavsättning och kontinuerlig kompetensutveckling. Vi ser även till att du har en välutrustad servicebil, dator, telefon och annan personlig utrustning för att kunna utföra ditt arbete på bästa sätt.
Välkommen med din ansökan!
Snabbfakta:
Företag: Gitab AB
Tjänst: Servicetekniker
Omfattning: Heltid
Lön: Fast månadslön
Tillträde: Efter överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Ansökan: Vi arbetar med löpande urval så ansök omgående! Ansökan sker via länken nedan. Gitab ansvarar för rekryteringen, men sker i samarbete med AdwiseHR. Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt Peter Eliasson på Gitab AB, telefon 0703-323828 Ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AdwiseHR i Väst AB
(org.nr 556915-3470)
Marieholmsgatan 10 A (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gitab AB Jobbnummer
9995273