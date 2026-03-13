GIS-konsult inom fysisk planering
2026-03-13
Har du erfarenhet av fysisk planering och ett intresse för GIS och digitala verktyg? Vill du arbeta i gränslandet mellan samhällsplanering och teknik samt bidra till att utveckla effektiva digitala arbetssätt för kommuner? Då kan rollen som GIS-konsult inom vår planmodul vara något för dig.
Aveki växer och vårt konsultteam i Örebro söker nu en ny kollega som vill arbeta med vår planmodul i verksamhetssystemet myCarta, där fokus ligger på stöd för detaljplaneprocessen och digital planinformation.
Dina arbetsuppgifter
Som GIS-konsult hos oss arbetar du med vårt verksamhetssystem myCarta, där fokus främst ligger på vår planmodul. Modulen används av kommuner för att bland annat hantera planinformation och stödja arbetet med detaljplaner.
Du är en del av vårt konsultteam och arbetar nära våra kunder inom samhällsbyggnadssektorn. Rollen innebär både rådgivning och praktiskt arbete med att konfigurera och utveckla kundernas användning av systemet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Konsultation och stöd till kommuner i arbetet med att skapa detaljplaner, digitalisera äldre detaljplaner och andra frågor inom planprocessen
• Uppsättning av kartor, planlager och skapa strukturer kopplade till planprocessen
• Anpassning och konfigurering av systemet utifrån kundernas arbetssätt
• Integrationer och kopplingar mot Lantmäteriets tjänster
• Installationer och uppdateringar av systemet
• Utbildning av användare i planmodulen
Vem söker vi?
Vi söker dig som har utbildning inom fysisk planering, samhällsplanering, GIS eller motsvarande.
Du har erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn och har arbetat med eller varit delaktig i processer kring detaljplaner eller fysisk planering. Det är meriterande om du har erfarenhet av GIS-verktyg och databaser.
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta självständigt och har ett intresse för hur digitala verktyg kan utveckla arbetssätt inom samhällsplanering. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika typer av användare.
Om Aveki
Vi utvecklar GIS-baserade verksamhetssystem för samhällsbyggnadssektorn. Vår specialitet är att skapa helhetslösningar för kommuner och organisationer som har ett behov av att integrera geografisk information med annan verksamhetsdata. Över hälften av Sveriges kommuner och pastorat är kunder till oss och vi har vuxit varje år sedan starten 2001.
Varför Aveki?
Hos Aveki får du en gedigen introduktion genom vår onboardingprocess, vilket ger dig goda förutsättningar att lyckas i rollen. Företagskulturen präglas av samarbete, kunskapsdelning och ett genuint engagemang för både medarbetare och kunder.
Vi värnar om balans mellan arbetsliv och fritid och erbjuder förmåner som friskvård, sjukförsäkring och regelbundna hälsoundersökningar. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi uppmuntrar kontinuerlig kompetensutveckling.
Ansök redan idag
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka ditt CV och personliga brev till jobb@aveki.se
. Sista ansökningsdag är den 12 april.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Jonsson på elin.jonsson@aveki.se
Vi ser fram emot din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jobb@aveki.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GIS-konsult fysisk planering".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aveki AB
http://www.aveki.se
Fabriksgatan 54
702 23 ÖREBRO
Elin Jonsson elin.jonsson@aveki.se
9797538