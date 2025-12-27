GIS-ingenjör
2025-12-27
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning är en sammanslagning av Avestas, Fagerstas och Norbergs miljö- och byggförvaltningar. Den gemensamma förvaltningen, med Avesta som värdkommun lyder under en kommungemensam politisk nämnd med representation från alla tre kommuner. Med enheterna Plan & Bygg, Kart & Mät, Miljö samt Administration verkar förvaltningen i en region med drygt 42 000 invånare.
Inledning
Vi söker dig som är intresserad av utveckling i GIS-miljö. Hos oss bidrar du med ditt tekniska kunnande för att stödja våra tre kommuner med varierande kartlösningar och GIS-analyser. Du är med i utvecklingen av webbkartor och 3D-visualiseringar, för att modern teknik ska kunna nå ut till kommunernas handläggare, tjänstepersoner och medborgare.Publiceringsdatum2025-12-27Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med underhåll och utveckling av Kart- och mätenhetens Open Source-programvaror i enhetens Kart/GIS-grupp. Vår webbkarteplattform är Origo Map och motsvarigheten för 3D-arbetet är Cesium.
I arbetet är det till stor hjälp om man har kunskap om programmering i Javaskript, kännedom om schemastrukturer i JSON, lagring i PostgreSQL med PostGIS samt publicering av geodata via GeoServer.
Eftersom vi är en förvaltning som satsar på Open Source är samverkan i olika nätverk en viktig del av arbetet för att följa med i utvecklingen.
Arbetet omfattar även att tillsammans med de andra GIS-ingenjörerna var ett internt stöd till kommunernas medarbetare och lösa kart- och GIS-relaterade problem till våra användare.Utöver detta kommer tjänsten innefatta uppgifter som kartproduktion, arbete med höjddata, kartering i ESPA samt medverkan i enhetens övriga utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker Dig som har arbetat med utveckling och programmering i GIS-miljö. Du är bekant med att programmera i Javaskript och kanske något annat språk som exempelvis Python.
Du har högskoleutbildning inom GIS-området eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du erfarenhet av arbete med programvaror som FME, ESPA, QGIS och CAD ser vi det som meriterande. Det är en fördel om du har erfarenhet från implementeringsarbete, att kunna se och förstå sambandet mellan tekniken och verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som att ha god samarbetsförmåga och förmågan att komma med nya idéer och angreppssätt. Att arbeta strukturerat är viktigt för dig och du har lätt att organisera dina uppgifter. Du kan enkelt anpassa dig och ställa om till ändrade förhållanden.Arbetet är serviceinriktat och består till stor del av samarbete med kollegor och kontakter med privatpersoner, företag och myndigheter. Därför är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Körkort med minst behörighet B är ett krav. Du har ett intresse för den tekniska utvecklingen inom branschen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
