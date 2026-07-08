GIS Strateg / GIS Specialist Strategy & Analytics
Boliden Mineral AB / Administratörsjobb / Skellefteå Visa alla administratörsjobb i Skellefteå
2026-07-08
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Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vill du vara med och driva utvecklingen av GIS i en av Sveriges mest komplexa gruv- och markverksamheter?
Vi söker en GIS-Strateg / GIS-specialist som vill ta en strategisk roll i att utveckla och implementera GIS-baserade arbetssätt inom Boliden Gruvor. Hos oss får du möjlighet att omsätta geodata till affärsnytta och bidra till en hållbar förvaltning av fastigheter, marker och skogar – i nära samarbete med verksamheten och med stort fokus på digital utveckling.
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Din roll
Vi söker en GIS-specialist till avdelningen för Markanvändning och samhällsrelationer som vill utveckla och realisera nyttan av GIS inom Boliden Gruvor. Du arbetar strategiskt med att driva digital utveckling, visa värdet av GIS och stötta verksamheten i att införa GIS‐baserade arbetssätt.
I rollen har du samordningsansvar för geodata kopplat till fastigheter, mark och skog, och bidrar till att utveckla Bolidens digitala processer. Du stöttar även vid upphandling av GIS‐tjänster och fungerar som stöd till verksamhetens GIS‐användare. Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativa inslag i projekt inom exempelvis markköp, biodiversitet, rennäring och skogsförvaltning.
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och duktig på att bygga relationer. Du har erfarenhet av att driva och leda projekt, och trivs i en roll där du får analysera, förbättra och utveckla verksamheten. Du vill också bidra till hållbar utveckling tillsammans med engagerade kollegor.
Ditt team
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i första hand i Boliden, men kan även utgå från någon av Bolidens övriga verksamhetsorter.
Du rapporterar till avdelningschefen för Markanvändning och samhällsrelationer och blir en del av ett engagerat team på åtta personer. Tillsammans ansvarar ni för skogsförvaltning, fastighetsfrågor, social hållbarhet, biodiversitet och GIS-samordning inom samtliga av Bolidens gruvverksamheter – ett uppdrag där samarbete, kompetens och utveckling står i centrum.
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor, projektledare i våra gruvområden, stabsfunktioner och bolagsjurister. Arbetet bedrivs både på kontor och i verksamheten, vilket innebär resor och visst fältarbete.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Bidra till att ta fram och utveckla strategier och arbetssätt för GIS.
Driva utvecklingen av GIS i nära samarbete med verksamheten, inklusive kartlager, funktioner och kompetenshöjning.
Säkerställa att GIS-systemet fungerar, utvecklas och uppdateras tillsammans med IT och externa konsulter (AddSpatial).
Medverka i projekt inom exempelvis verksamhetsexpansion, markköp, biodiversitet, rennäring och skogsförvaltning.
Bidra i arbetet med fastighets-, skogs- och markfrågor med fokus på GIS.
Ge stöd, utbildning och support till GIS‐användare.
Säkerställa att geografisk information är strukturerad, aktuell och tillgänglig.
Ta fram kartor och andra GIS‐baserade beslutsunderlag.
Ditt bidrag
Akademisk utbildning inom exempelvis GIS, teknisk lantmätare, samhällsplanerare eller liknade område.
Erfarenhet inom GIS och digitalisering.
Erfarenhet från projektledning och förändringsarbete.
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift, samt har B-körkort då resor och fältarbete förekommer i tjänsten.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta – rekryterande chef Felicia Norén, Avdelningschef Markanvändning och samhällsrelationer, felicia.noren@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Pernilla Åkerblom, Pernilla.Akerblom@boliden.com
, + 46 73-023 69 61.
Facklig information får du av Mats Lindblom, SACO, +46 73-350 04 19, Andreas Mårtensson, Unionen, +46 70-541 83 93 eller Peter Markström, Ledarna, +46 910-77 40 09.
Välkommen med Din ansökan senast den 9 augusti, 2026.
På grund av sommarledigheten kommer vi att påbörja urvalet i mitten av augusti. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Som en del i vårt kvalitativa rekryteringsarbete och Bolidens systematiska säkerhetsarbete förekommer bakgrundskontroller och hälsokontroller i våra rekryteringsprocesser.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850), https://www.boliden.com/career/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9996440