Geriatriker till Nynäshamnsgeriatriken
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Nynäshamn Visa alla läkarjobb i Nynäshamn
2026-01-30
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Nynäshamn
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Gnesta
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Nynäshamnsgeriatriken är en liten och välfungerande geriatrisk slutenvårdsavdelning i Nynäshamn med 22 vårdplatser. Här arbetar ett sammansvetsat team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut. Många i teamet har arbetat här länge, vilket skapar trygghet, kontinuitet och en stark teamkänsla.
Vi bedriver geriatrisk vård för patienter från hela Stockholms län. Verksamheten är dynamisk med direktintag dygnet runt från akutsjukhus, ambulans, vårdcentraler och ibland direkt från hemmet. Arbetsplatsen ligger centralt i Nynäshamn med pendeltågstation på gångavstånd samt goda parkeringsmöjligheter med gratis parkering i nära anslutning.
Din roll
Som specialistläkare hos oss trivs du med att arbeta i en mindre verksamhet där samarbete, ansvar och engagemang är en självklar del av vardagen. Du är trygg i din yrkesroll och uppskattar både det patientnära arbetet och möjligheten att bidra till verksamhetens utveckling.
I rollen ingår ansvar för handledning av de underläkare du arbetar tillsammans med. Du blir en del av ett team av specialistläkare där ni stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet. Här arbetar vi nära varandra med en öppen dialog och ett prestigelöst förhållningssätt. Vi tror på delaktighet och engagemang, hos oss bidrar alla, oavsett roll.
Samarbete och kompetensutbyte sker löpande med Capio Geriatrik Handen samt övriga geriatriska kliniker inom Capio. Bakjoursarbete ingår i tjänsten i samarbete med Capio Geriatrik Handen, och jourkompensationsledighet tas ut regelbundet för att skapa goda förutsättningar för återhämtning.
Dokumentation sker i journalsystemet TakeCare.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du arbeta i en stabil och inkluderande arbetsmiljö med ett närvarande ledarskap och kollegor som bryr sig om både varandra och verksamheten.
Vi erbjuder bland annat: * Kollektivavtal * Friskvårdsbidrag * Kompetensutveckling, både internt och externt * Fredagsfrukost * En arbetsplats med familjär stämning och stark teamkänsla
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare i geriatrik. Du trivs i en mindre verksamhet där samarbete, ansvar och engagemang är en naturlig del av vardagen.
Som person är du trygg i din yrkesroll, kommunikativ och har ett intresse för både patientnära arbete och verksamhetsutveckling. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och uppskattar att arbeta i team där alla hjälps åt.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så skicka in din ansökan redan idag!
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt välkommen med sin ansökan!
Publicerat: 2026-01-29
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7136434-1817546". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Idunvägen 1 (visa karta
)
149 31 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9715469