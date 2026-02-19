Gelato Factory, Cafébiträde, Sommarjobb
2026-02-19
Italienskt Glasskafé i Gränna city, som har öppet under säsongen april till september.
Vi söker trevliga, service inriktade, glada och engagerade personer för sommarjobb under perioden juni-augusti.
Helgarbete kan bli aktuellt redan i maj.
Du kommer att arbeta med att skopa glass och servera gäster, kassa arbete, kaffe servering, disk, hålla rent och fint. Enklare förberedelser av smörgåsar och bakverk förekommer också.
Sista ansökningsdag är 10/3 Vi kommer göra löpande intervjuer och tjänsterna kan komma att tillsättas innan, så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Info@gelatofactory.se
E-post: info@gelatofactory.se
Detta är ett deltidsjobb.
Brahegatan 42
563 22 GRÄNNA
