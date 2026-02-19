Gelato Factory, Cafébiträde, Sommarjobb

Gelato Factory i Gränna AB / Butikssäljarjobb / Jönköping
2026-02-19


Italienskt Glasskafé i Gränna city, som har öppet under säsongen april till september.

Publiceringsdatum
2026-02-19

Arbetsuppgifter
Vi söker trevliga, service inriktade, glada och engagerade personer för sommarjobb under perioden juni-augusti.
Helgarbete kan bli aktuellt redan i maj.
Du kommer att arbeta med att skopa glass och servera gäster, kassa arbete, kaffe servering, disk, hålla rent och fint. Enklare förberedelser av smörgåsar och bakverk förekommer också.
Sista ansökningsdag är 10/3 Vi kommer göra löpande intervjuer och tjänsterna kan komma att tillsättas innan, så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Info@gelatofactory.se
E-post: info@gelatofactory.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gelato Factory i Gränna AB (org.nr 556967-3279)
Brahegatan 42 (visa karta)
563 22  GRÄNNA

Jobbnummer
9753295

