Gatuköksbiträde
Ghabro, Antoan / Kockjobb / Trollhättan
2025-08-12

Vi söker en snabb och glad köksmedarbetare - lunchtider, start omgående!
Vårt gatukök/kiosk är fullt av härliga gäster och högt tempo - nu behöver vi en extra stjärna i köket! Vi söker dig som kan hoppa in framför allt under lunchtider, när det är som mest action.
Du behöver ha viss erfarenhet av köksarbete eller gatukök - men det viktigaste är att du är snabb, gillar att jobba i ett högt tempo och har ett leende nära till hands.
Vi erbjuder:
Roligt jobb i en familjär miljö
Flexibla pass med fokus på lunch
Möjlighet till fler timmar vid behov
Start omgående - vi behöver dig nu!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från kök/gatukök (stor erfarenhet är inget krav)
Är stresstålig och gillar att jobba med människor
Är punktlig, noggrann och hjälpsam.
Meriterande om du har en kassa vana sen tidigare.
Skicka vidare ditt cv till våran mejl som är länkat här, Inget personligt brev behövs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: tallkiosken@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gtauköksbiträde". Arbetsgivare Ghabro, Antoan
Tallkiosken Jobbnummer
9455625