Gatuköks biträde

Bestes AB / Kockjobb / Göteborg
2026-01-17


Hej!
Personal sökes till Gatukök i centrala Göteborg!
Vill just du ha möjligheten att få jobba med goa kollegor i en fartfylld miljö? Sök då till oss!
Just nu söker vi personal omgående och arbetet är på schemalagd arbetstid.
Vad vi erbjuder:
• Vi erbjuder både deltid och heltidstjänster.
Vad vi söker:
• Vi söker gatukök biträden som kan jobba vardagar, kvällar och helger.
• Glad och utåtriktad.
• Stort intresse för mat.
• Engagerad och lätt för att samarbeta.
• Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från tidigare jobb. Minst 1 års erfarenhet.
• Goda Svenska språkkunskaper är viktigt på grund av att man har kundkontakt.
Du kommer få jobba med:
• Försäljning.
• Stå i kassan.
• Förbereda mat samt städning.
Låter detta intressant? Skicka ditt CV ( ett måste ). OBS: Vi söker endast efter seriösa personal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: bestesab@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gatuköks biträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bestes AB (org.nr 556941-6257)
Vasagatan 25. (visa karta)
411 26  GÖTEBORG

Arbetsplats
Vasagrillen

Jobbnummer
9690077

