Gatuköks biträde
Bestes AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-08-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bestes AB i Göteborg
Vasagrillen öppnar i helt ny tappning - vill du vara med på resan?
Vi har rivit ner och byggt upp från grunden. Efter en totalrenovering av både kök och lokal öppnar vi dörrarna inom kort - med ny energi, ny meny och en modernare känsla, men med hjärtat kvar i klassisk gatuköks kultur.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt nya team och vara med från starten.
Hos oss får du jobba i ett högt tempo, mitt i centrala Göteborg, tillsammans med ett härligt gäng som drivs med passion för mat och service.
Vi söker:
• Heltid, deltid och extrapersonal
• Dig som är positiv, engagerad och har lätt för att samarbeta
• Ett intresse för mat och service är ett stort plus
• Tidigare erfarenhet är meriterande, men inget krav
• Från 18 år och uppåt
• Goda kunskaper i svenska krävs - du har daglig kontakt med kunder
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
• Försäljning och kundbemötande
• Kassaarbete
• Mat förberedelser
• Städning och ordning i lokalen
Vi erbjuder:
• Tjänster på heltid, deltid och som extra vid behov
• Möjlighet att växa med verksamheten
• Ett öppet, inkluderande och roligt arbetsklimat
Så här söker du:
Skicka in ditt CV - det är obligatoriskt. Vi ringer upp aktuella kandidater och kallar till intervju vid behov.
Endast seriösa ansökningar beaktas.
Välkommen till Vasagrillen - där tradition möter framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: bestesab@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gatuköks biträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bestes AB
(org.nr 556941-6257)
Vasagatan 25. (visa karta
)
411 26 GÖTEBORG Arbetsplats
Vasagrillen Jobbnummer
9451344