Gatuingenjör
Vill du arbeta med frågor som märks i människors vardag och vara med och utveckla en trygg, funktionell och hållbar offentlig miljö?
Vi söker en gatuingenjör till enheten för offentlig miljö, där du får en nyckelroll i arbetet med att planera, beställa, följa upp och utveckla insatser inom kommunens gatuverksamhet. Det här är en tjänst för dig som vill kombinera teknik, samordning och projektgenomförande i en verksamhet där resultatet av ditt arbete syns tydligt.
Om arbetsplatsen
Enheten för offentlig miljö tillhör avdelningen för teknik och service inom Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi ansvarar för all kommunal offentlig miljö samt för drift och underhåll av Håbo kommuns gator, vägar, torg, parker, skog, naturområden, gatubelysning och skolgårdar. Vi driver också investeringar inom verksamhetsområdet och arbetar långsiktigt för att skapa välfungerande, attraktiva och hållbara offentliga miljöer.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team på cirka 14 medarbetare. Tillsammans arbetar vi nära verksamheten och med stort ansvar för att kommunens offentliga miljöer fungerar idag och utvecklas för framtiden.
Om rollen
Som gatuingenjör har du en viktig och varierad roll med både operativa och utvecklande inslag. Du ansvarar för att driva frågor inom dina områden framåt, från planering och beställning till uppföljning och genomförande. Du arbetar nära kollegor, entreprenörer och andra delar av kommunen, och är med och bidrar till både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen av den offentliga miljön.
Det här är en roll för dig som trivs med eget ansvar, många kontaktytor och möjligheten att påverka.

Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med att:
planera, beställa och följa upp beläggningsarbeten tillsammans med ramavtalsentreprenör
planera, beställa och följa upp belysningsarbeten tillsammans med ramavtalsentreprenör
planera och genomföra mindre och medelstora investeringsprojekt
initiera och planera upphandlingar inom dina ansvarsområden
granska handlingar i interna och externa projekt
genomföra utredningar inom verksamhetsområdet
representera gatuverksamheten i möten med andra avdelningar, funktioner, myndigheter eller privata aktörer
delta i hantering av grävtillstånd tillsammans med kollegor
hantera synpunkter, skrivelser och andra ärenden inom områdetKvalifikationer
akademisk examen inom relevant område, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
erfarenhet från privat eller offentlig sektor inom relevant verksamhetsområde
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
god administrativ och digital vana
nyfikenhet och engagemang
B-körkort
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete med beläggning, belysning, investeringsprojekt eller upphandling
erfarenhet av gatuverksamhet eller offentlig miljö
erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Vi söker dig som
Du är självgående, strukturerad och van att driva ditt arbete framåt. Du har ett gott omdöme, hög integritet och förmåga att göra väl avvägda bedömningar. Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du också vara kommunikativ och ha lätt för att samarbeta med både kollegor, entreprenörer och andra aktörer.
Vi ser gärna att du har god problemlösningsförmåga och trivs i en roll där du växlar mellan planering, samordning och uppföljning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Håbo kommun
https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1
)
746 80 BÅLSTA
För detta jobb krävs körkort.
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Lars Åhlander lars.ahlander@habo.se 0171-468415
