Gasskärare sökes till kund i Uddevalla
2026-03-12
Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Vår kund är nu i en spännande expanderingsfas och söker därför en erfaren gasskärare. För rätt person finns det goda möjligheter till övergång till kund efter 6 månader, möjlighet till direktrekrytering finns med.Dina arbetsuppgifter
Som gasskärare kommer du att arbeta i en modern verkstadsmiljö med en stor variation av detaljer. Detaljernas storlek och tjocklek varierar mycket. I rollen ansvarar du för att följa körplaner och säkerställa att arbetet utförs enligt gällande instruktioner. Du kommer att ladda maskinen, göra nödvändiga justeringar samt arbeta självständigt med ritningsläsning för att säkerställa korrekta detaljer. Mätning och kvalitetskontroll ingår som en naturlig del av arbetet och du ansvarar för att produktionen håller hög precision och kvalitet.
Vi söker dig med ett genuint intresse för industri- och verkstadsarbete. Du känner dig trygg i dina kunskaper och kan arbeta både självständigt och i grupp.Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete med gasskärning.
• Relevant utbildning.
• Körkort & bil.
• Erfarenhet av andra typer av skärning samt CNC ses som mycket meriterande.
Arbetstider: Dagtid. Skift kan förekomma.
Detta är en inhyrning via Ikett Personalpartner AB med möjlighet till övergång till kund för rätt person. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
