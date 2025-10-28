Gårdspersonal
Billdals Ridklubb / Jordbruksjobb / Göteborg
Vi söker nu en positiv och utåtriktad person till vårt team för skötsel av anläggningen.
Tjänsten är på 50-90% och förlagd till dagtid vardagar (7-16).
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Gårdsskötsel, underhåll och reparationer på anläggningen
• Traktorkörning
• Maskinvård av traktorer, lastbil, fyrhjuling, röjsågar, gräsklippare mm
• Svetsning
• Inköp av material till gården
• Planera och leda arbetsdagar och ideella insatser
• Delta i anläggningsrelaterade projekt
Kvalifikationer: Du har körkort lägst B och erfarenhet av traktorkörning.
Gärna svetskunnig.
Du trivs med ett fritt och rörligt arbete och är händig och duktig på att lösa problem.
Som person är du självgående, ansvarsfull, ordningsam och har lätt för att samarbeta. Hästvana är ett plus men inget krav.
Övrigt: Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt ök. Lön enligt avtal. Vi tillämpar provanställning
Ansökan: Skicka din ansökan till verksamhetschef Susanna Granerfeldt
Mail: susanna.granerfeldt@billdalsridklubb.com
Vi behandlar ansökningar löpande. www.billdalsridklubb.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: susanna.granerfeldt@billdalsridklubb.com
