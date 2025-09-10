Gamma Service AB söker ställningsbyggare

Gamma Service AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-09-10


Vi söker ställningsbyggare! Vi har erfarenhet inom väderskydd och byggnadsställningar. Vår verksamhet sträcker sig över hela Västra Götalands län. Vi befinner sig nu i en expansiv fas och söker fler engagerade och drivna medarbetare!
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå i att montera och demontera: - Ställningar - Väderskydd - Fallskydd - Hissbryggor - CombiSafe Vi lär upp dig även om du saknar erfarenhet! Låter detta som något för dig?
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: gammaservicejobb@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gamma Service AB (org.nr 559438-1732)

