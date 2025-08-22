Gaming Expert - Norrköping (Deltid)
2025-08-22
NRG söker nu för kunds räkning flera passionerade och sociala gamingexperter som vill hjälpa andra gamers att hitta utrustningen som tar deras spelande till nästa nivå.
Om Kunden
En av Sveriges ledande försäljare av hemelektronik, vitvaror samt kök och är ett av de bolag som omsätter mest inom detaljhandeln. Tidigare utsedda till "Årets Arbetsgivare". Kunden sitter på över 30 års erfarenhet i branschen med omkring 3,600 anställda.
Dina arbetsuppgifter
Vi letar efter självgående, utåtriktade och sociala personer som vill guida kunder till rätt PC gaming-produkter. Vi söker dig som har stor passion, glädje och nyfikenhet för allt som rör PC-gaming och för kundmötet. Du kommer att hantera olika typer av kunder där intresset varierar, allt från hardcore gamers till mor- och farföräldrar på jakt efter en födelsedagspresent. Vi söker alltså dig som trivs lika bra med att prata om vilka komponenter du behöver när du bygger din egna dator som att förklara vad fördelarna är mellan 60Hz och 180Hz på en skärm.
I ditt ansvarsområde ingår uppgifter som att: sälja produkter, informera kunder om olika varumärken och dess produkter samt säkerställa att ytorna är i gott skick. Du kommer även hålla kortare utbildningar för säljare i butik.
Vi erbjuder dig
Produktutbildningar på några av de största varumärkena inom PC-Gaming
Sälj- och serviceutbildningar
En väg in till Nordens starkaste nätverk av säljare
Ett sjukt roligt jobb där du kommer ingå i ett team av service-minded gamers
Din bakgrund
Erfarenhet:
Vi söker dig som har sälj och butiksvana (meriterande)
Du har tidigare arbetat inom service eller event
Du gillar att jobba i ett högt tempo
Du har ett gediget intresse av PC-gaming (Elite-ranking i CS är meriterande!)
Du är den personen dina vänner vänder sig till när de ska köpa ny teknik
Personliga egenskaper:
Du är social och gillar att träffa nya människor
Du brinner för gaming och allt runt det
Du är teknikintresserad och strävar efter att lära dig mer
Du älskar att hjälpa andra och är duktig på att interagera med olika typer av människor
Du uttrycker dig väl både muntligt och i skrift i svenska och engelska
Övrigt
I detta uppdrag kommer du bli anställd i systerbolaget Fieldflex AB men utför uppdraget hos vår kund. Passen kommer att vara schemalagda torsdag-söndag, antalet timmar kommer att variera per månad. Tjänsten erbjuds som en projektanställning tom maj 2026 med chans på förlängning och beräknas tillsättas i mitten på augusti. Intervjuer löpande så ansök snarast. Frågor (ej ansökningar) om tjänsten kan ställas till Daniel Dixgård på: dixgard@nrgagency.com
OM NRG
NRG är brand activation-byrån som tar ditt varumärke till nästa nivå. Vi är din självklara partner för effektiva försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Med fokus på sömlösa omnichannel-kampanjer, särskilt inom retail, ser vi till att ert varumärke når era kunder vid varje avgörande kontaktpunkt i deras köpresa - oavsett om det är i butiken, på bussen eller i soffan.
Med nästan 30 års erfarenhet vet vi vikten av att kombinera kreativitet, funktionalitet och effektivitet. Vår expertis inom både varumärkesbyggande och kommersiell strategi gör att vi kan skapa skräddarsydda lösningar som stärker ditt varumärkes synlighet och levererar verkliga affärsresultat.
I en digital värld som ständigt förändras, där kvalitet och innovation är avgörande, hjälper vi dig att ligga steget före. Oavsett om du lanserar en ny kampanj, bygger långsiktig kundlojalitet eller förstärker ditt team med specialistkompetens, erbjuder vi verktygen och strategierna du behöver för att lyckas.
Din framgång är vår drivkraft. Ersättning
