Fysioterapeuter sökes
Karriärguiden Group Sweden AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Stockholm
Är du nyfiken på nästa steg i karriären? Vi söker nu engagerade och kompetenta fysioterapeuter för vår kunds räkning.
Vi söker dig som...
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg i din yrkesroll och vill bidra till ökad livskvalitet för dina patienter. För att vara aktuell för tjänsterna ser vi att du:
Är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Vi välkomnar både dig som är nyutexaminerad och dig med mångårig erfarenhet. Vidareutbildning eller specialisering (t.ex. inom OMT, ortopedi, neurologi eller idrottsmedicin) är meriterande men inget krav.
Har god samarbetsförmåga. Du ser värdet i tvärprofessionellt arbete och samverkar smidigt med arbetsterapeuter, läkare och omvårdnadspersonal för att skapa bästa möjliga resultat för patienten.
Är flexibel och lösningsorienterad. Du kan möta patienter i olika skeden av livet och i olika miljöer, och har förmågan att anpassa insatserna efter individens unika förutsättningar.
Är en god kommunikatör och pedagog. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift. Eftersom arbetet innebär att instruera och motivera patienter är det viktigt att du kan förklara övningar och behandlingsplaner på ett tydligt och inspirerande sätt.
Har patienten i fokus. Du har ett helhetsperspektiv på hälsa och brinner för att hjälpa människor att bibehålla eller återfå sin funktionsförmåga och rörelseglädje.
Exempel på arbetsuppgifter
Bedömning och diagnostik: Utföra funktionsbedömningar och undersökningar av patienters rörelseapparat för att ställa funktionsdiagnos.
Rehabilitering och behandling: Utforma och instruera individuella träningsprogram samt utföra manuella behandlingar för att lindra smärta och förbättra funktion.
Hjälpmedelshantering: Utprovning och förskrivning av gånghjälpmedel samt uppföljning för att säkerställa att patienten känner sig trygg i sin vardag.
Dokumentation: Löpande journalföring och upprättande av rehabplaner i relevanta journalsystem (t.ex. TakeCare, Cosmic eller liknande).
Handledning och samverkan: Handleda omvårdnadspersonal och anhöriga i förflyttningsteknik och ergonomi, samt delta i vårdplaneringsmöten.
Ansökan görs på Medrekmässan Scandic Downtown Camper, Stockholm - 13 mars
Alternativt på info@medrekmassan.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
