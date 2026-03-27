Fysioterapeut till Villa Maria
Vardaga AB / Sjukgymnastjobb / Helsingborg
2026-03-27
Nu söker vi på Villa Maria dig som är en driftig och ansvarsfull fysioterapeut . I team med andra professioner ger du livskvalitet till dem som bor här. Hos oss erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling och får arbeta i en stark kultur.
Höjdpunkter:
Utbildning för att du ska lyckas: Genom vår utbildningsverksamhet Lära får du tillgång till gedigen introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Ledarskapsutbildade chefer: Vår absoluta ambition är att alltid erbjuda dig en coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Vill du få nya arbetsuppgifter? Hos oss har du möjlighet att arbeta i andra delar av organisationen eller bli chef.
Om rollen
Som fysioterapeut ingår du i ett team tillsammans med arbetsterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Tillsammans har ni i uppgift att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver.
I rollen som fysioterapeut, hittar du tillsammans med de boende, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sin rörelseförmåga. Ofta innebär detta att du:
undersöker/bedömer/behandlar de boendes rörelseproblem och funktionsnedsättningar
provar ut och ordinerar medicinska hjälpmedel
jobbar förebyggande genom att utbilda övriga medarbetare om förflyttningsteknik för att undvika belastningsskador.
Villa Maria stod färdigt hösten 2019 och ligger i stadsdelen Mariastaden i Helsingborg. Vi vänder oss till dig med somatisk sjukdom och erbjuder en individuellt anpassad omsorg med hjärta, integritet och valfrihet. Villa Maria har 40 permanenta platser samt 20 korttidsplatser.
Välkommen till vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss:
lockas av ett arbete som är varierat som kräver stor kunskap om vård/omsorg
tycker om att möta människor i olika situationer
är ansvarsfull, driftig och har ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt
har god förmåga att samarbeta likväl som att arbeta självständigt
trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor
är van att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du är legitimerad fysioterapeut och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-03-27Övrig information
Sysselsättningsgrad: heltid. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 260412] Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna: Verksamhetschef Britt-Marie Nilsson 073-504 83 66.
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.
Mer om Vardaga, läs här!
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
https://vardaga.teamtailor.com
Niels Bunkeflos väg (visa karta
)
262 57 BUNKEFLOSTRAND Arbetsplats
