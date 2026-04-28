Fysioterapeut till Vårdcentralen Limhamn i Malmö
Region Skåne, Primärvården / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2026-04-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta nära havet, med småbåtshamn och strandpromenad runt hörnet, och samtidigt ha smidig pendling till centrala Malmö? Söker du en arbetsplats där du får kombinera självständighet med ett starkt teamfokus och goda möjligheter att påverka din vardag? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vårdcentralen Limhamn är belägen i attraktiva Limhamns sjöstad; ett växande område med närhet till hav, restauranger och goda kommunikationer. Här arbetar du i moderna, ljusa lokaler där vi sedan 2019 delar hus med både barnavårdscentral (BVC) och mödravårdscentral (MVC), vilket skapar goda förutsättningar för samarbete och helhetssyn kring patienten.
Vi är en stabil och engagerad enhet som tillsammans ansvarar för cirka 20 000 listade patienter tillsammans med Vårdcentralen Bunkeflo. Vi har rehabverksamheten på Vårdcentralen Limhamn med tillgång till behandlingsrum och träningssal. Hos oss präglas vardagen av ett gott samarbete, hög medicinsk kvalitet och ett stort fokus på tillgänglighet. Samtidigt värdesätter vi arbetsglädje, utveckling och möjligheten att påverka, både din egen och verksamhetens fortsatta utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-28

Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en engagerad fysioterapeut till vårt team!
Som fysioterapeut är du ofta patientens första kontakt med vården. Till fysioterapin kommer patienter i alla åldrar med varierade diagnoser, som exempelvis skador i rörelse- och stödjeorganen, neurologiska tillstånd och psykosomatiska besvär. Din uppgift är att tillgodose patientens behov genom undersökning, behandling och prevention. Vi arbetar evidensbaserat enligt fysioterapiprocessen.
Behandling och preventiva insatser görs på både individnivå och på gruppnivå. I din roll som fysioterapeut bidrar du till patientens välmående och samverkar med olika vårdgivare både internt och externt.
Du är en självklar del av det tvärprofessionella arbetet kring patienten och du samarbetar nära övriga yrkesgrupper på vårdcentralen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en samordnad och patientsäker vård. I ditt dagliga arbete planerar du dina insatser med stor frihet.
Vi lägger stor vikt vid en trygg start och erbjuder därför en introduktion som anpassas efter dina erfarenheter.
Vi tror på delaktighet och utveckling; hos oss är du med och påverkar både din egen roll och verksamhetens framtid.
Tillsammans formar vi vår mottagning, inom uppdragets ramar, med fokus på kvalitet, arbetsglädje och långsiktighet.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad fysioterapeut/ sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som fysioterapeut inom primärvården. En del av tjänsten kommer att innebära att ha riktade hälsosamtal varför denna utbildning är meriterande. Då vi använder oss av journalsystemet PMO är det en fördel om du är van vid att arbeta i systemet.
Du som söker är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga, då samarbete över yrkeskategorierna är ett naturligt inslag i arbetet. Som person är du lyhörd för patientens behov och drivs av att ge en god och kvalitativ vård. Därtill är du noggrann, strukturerad och har ett flexibelt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321349".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
223 81 SKÅNE
Region Skåne, Primärvården
Marie Billing, Enhetschef 0724-63 48 04
9881235