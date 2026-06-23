Fysioterapeut till onkologisk öppenvård- och lymfterapi
Region Värmland / Sjukgymnastjobb / Karlstad Visa alla sjukgymnastjobb i Karlstad
2026-06-23
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eller i hela Sverige
Är du vår nya fysioterapeut? Välkommen till Rehabiliteringen!
Din arbetsplats
Rehabiliteringen specialistvård Centralsjukhuset i Karlstad är en enhet inom verksamhetsområdet hälsa- och rehabilitering. Inom enheten arbetar cirka 80 medarbetare inom arbetsterapi, fysioterapi och musik och bildterapi.
Rehabiliteringen specialistvård arbetar inom flertalet verksamhetsområden/specialiteter på Centralsjukhuset och inom både specialiserad öppenvård samt slutenvård. Inom rehabiliteringen specialistvård arbetar totalt omkring 40 fysioterapeuter, vilket gör att vi har goda möjligheter till ett kollegialt utbyte och kompetensöverföring.
Inom Region Värmland finns förmåner så som möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid och friskvårdsbidrag. Halva priset på årskort på regionaltrafiken. Läs mer om våra förmåner här Våra förmåner - Region Värmland.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i vår specialiserade öppenvård mot onkologi har du möjligheten att fördjupa dig och möta patienter som kan vara i olika steg i sin cancerrehabilitering. Ofta behövs också ett nära samarbete med övriga team inom cancervården.
I delar av din tjänst kommer du även arbeta som lymfterapeut och du som inte är lymfterapeut erbjuds utbildning. Du arbetar nära kollegor inom onkologi och Lymfterapi men även med fysioterapeuter inom annan specialiserad öppenvård.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Du är lugn och stabil även i stressade situationer och agerar tryggt utifrån din profession. Du har en god samarbetsförmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv. Med din helhetssyn gör du väl avvägda bedömningar där du ser till både individens och verksamhetens behov.
Det är meriterande om du är lymfterapeut men inget krav, arbetsplatsen bekostar utbildning.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Hälsa och rehabilitering, Rehabgrupp 2 Centralsjukhuset Kontakt
enhetschef
Carin Karlsson carin.e.karlsson@regionvarmland.se 010-8315251 Jobbnummer
9975014