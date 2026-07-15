Fysioterapeut till Luthagens vårdcentral, vikariat
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2026-07-15
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Information om arbetsplatsen
Luthagens vårdcentral är en mottagning med drygt 30 anställda och cirka 8600 listade patienter. Vårt arbete kännetecknas av korta beslutsvägar, högt engagemang samt en stor vilja att utvecklas och att kunna erbjuda en primärvård av allra högsta kvalitet. Vår målsättning är att alltid ge en trygg och säker vård med hög tillgängligt och det bästa bemötandet.
Vi har en bred kompetens med många olika yrkesgrupper som distriktsläkare, distriktssköterska, sjuksköterska, diabetessjuksköterska, astma- och KOL-sjuksköterska, dietist, psykolog, kurator, fysioterapeut/sjukgymnast samt rehab-koordinator.
Då en av våra fysioterapeuter ska vara föräldraledig söker vi nu efter en vikarie. Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss träffar du patienter med skador, sjukdomar och psykosomatisk problematik. Du arbetar självständigt med bedömning, behandling och uppföljning.
Hos oss är variationen på patienternas diagnoser och åldrar stor vilket gör arbetet både omväxlande och utmanande på ett positivt sätt.
Här finns ytterligare en fysioterapeut som du kan bolla med. Du har också ett nära samarbete kring patienterna med övriga professioner på vårdcentralen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med erfarenhet av självständigt arbete, gärna inom primärvården. Har du vidareutbildning inom OMT, MDT, psykisk hälsa eller bäckenbottenbesvär är det meriterande. Om du tidigare arbetat i Cosmic är det också en fördel. Dina personliga egenskaper
Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga, men även att du är van att jobba självständigt samt planera och strukturera ditt arbete. Du är engagerad, ansvarstagande
och har ett professionellt förhållningssätt som får patienter att känna sig delaktiga och trygga.
Du är kommunikativ, lyhörd och kan skapa goda relationer med både patienter och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Tjänsten är ett heltidsvikariat på cirka 1 år. Planerat tillträde under hösten eller enligt överenskommelse.
Vid anställning får du introduktion anpassad efter din tidigare kunskap och erfarenhet för att du ska känna dig trygg och hinna lära känna oss och våra patienter.
Vi kan erbjuda dig som anställd ett generöst förmånspaket med bland annat hög friskvårdsersättning samt tillgång till att hyra Praktikertjänst semesterbostäder. Vi tillämpar flextid.
För att du ska trivas och må bra hos oss jobbar vi aktivt för en trygg och hållbar arbetsmiljö.
Har du frågor gällande tjänsten är vi tillbaka efter semester den 13 augusti och nås säkrast via meddelande i Varbi, alternativt tfn.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Geijersgatan 8 (visa karta
)
752 26 UPPSALA Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Uppsala län, Luthagens vårdcentral Kontakt
Chefsstöd
Terese Ejnarsson terese.ejnarsson@ptj.se 073-5849910 Jobbnummer
10003811