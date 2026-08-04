Rekryteringsevent för logistikpersonal
Beredskapslyftet Ideell Förening / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-08-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beredskapslyftet Ideell Förening i Göteborg
, Halmstad
, Nacka
, Malmö
, Huddinge
eller i hela Sverige
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden – samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Rekryteringsevent för logistikpersonalGöteborg | 1 oktober
Letar du efter din nästa möjlighet inom logistik? Delta i ett rekryteringsevent som arrangeras av Connecting Jobs, Welcome House och TENT i Göteborg den 1 oktober. Under eventet får du möjlighet att träffa flera arbetsgivare med inriktning mot logistikbranschen på ett och samma ställe.
Det här kan du förvänta dig- Korta speedintervjuer med rekryterande arbetsgivare- Möjlighet att genomföra flera intervjuer under samma event- Chans att presentera dig direkt för arbetsgivare och göra ett starkt första intryck
Lediga tjänster- Lagerarbetare- Distributionsförare eller budbilsförare (B-körkort är ett krav, C- eller E-körkort är meriterande)- Bussförare (D-körkort är ett krav)
Krav- Relevant erfarenhet av arbete inom logistik- Svenska på minst medelnivå- Engelska är meriterande- Möjlighet att delta i rekryteringseventet i Göteborg den 1 oktober
Praktisk informationPlats: Göteborg — exakt plats meddelas senareDatum: 1 oktober — exakt tid meddelas senare
Observera: Endast kandidater vars profiler motsvarar arbetsgivarnas krav kommer att bjudas in till eventet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Viktigt:Denna tjänst är en del av ett AMIF-finansierat projekt som syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Förening
Andra Långgatan 19 (visa karta
)
413 28 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Beredskapslyftet Kontakt
Beredskapslyftet - info@beredskapslyftet.se Jobbnummer
10022135