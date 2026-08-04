Enhetschef till Enheten för användartjänster vid Kungliga biblioteket
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2026-08-04
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Som enhetschef för Enheten för Användartjänster har du en central roll i Kungliga bibliotekets arbete med att tillgängliggöra samlingar och ge service till forskare, professionella användare och allmänhet. Enheten ansvarar för att tillhandahålla KB:s samlingar (såväl fysiska som digitala) till användare, förvalta bibliotekssystemet, hantera fjärrlåneärenden samt samordna KB:s användarmöte.
Verksamheten präglas av hög kompetens, stort engagemang och ett tydligt användarfokus. Arbetet sker i flera team, på schemalagda arbetspass och i olika miljöer, både i de publika verksamheterna och i magasinen. Samtidigt påverkas arbetet av förändrade användarbehov, digital utveckling och nya arbetssätt som ställer krav på samverkan, tydlig riktning och långsiktighet.
Du har ett nära samarbete med kollegor inom KB och bidrar till utvecklingen av användarmötet, serviceverksamheten och tillgängliggörandet av KB:s samlingar. Rollen kräver ett intresse och en stor nyfikenhet på de omfattande samlingar som KB förvaltar. Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
I rollen leder du kvalificerade medarbetare i en komplex verksamhet där service, kvalitet och samarbete är centrala. Du skapar förutsättningar för att enhetens uppdrag genomförs med kvalitet, helhetssyn och god samverkan inom KB.
Som enhetschef sitter du i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen. Du bidrar i din roll och inom KB:s chefsgrupp till att utveckla och genomföra KBs strategiska färdplan.
Du kommer att:
leda och utveckla enhetens arbete med användarservice och tillhandahållande av samlingar
ha verksamhetsansvar för det nya bibliotekssystemet som tas i bruk under hösten 2026
ansvara för personal, arbetsmiljö, budget och verksamhetsplanering
ansvara för samordningen av KB:s användarmöte och skapa goda förutsättningar för samverkan mellan flera enheter
bidra till utvecklingen av användarmötet och den publika verksamheten i nära samarbete med andra enheter
samverka nära andra enheter och funktioner såväl inom som utanför KB
Som chef på KB leder du med tillit och är en förebild och kulturbärare som tar ett helhetsansvar genom att skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas och uppnå resultat. Du arbetar med tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar och du skapar förutsättningar för delaktighet, inflytande och en hållbar arbetsmiljö. Du kopplar det operativa arbetet till KB:s vision och mål och är med och driver KB:s utvecklingsarbete i dialog med kollegor, medarbetare och omvärlden.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du:
högskoleexamen inom för Kungliga biblioteket relevanta ämnesområden
aktuell erfarenhet av att arbeta som chef med personalansvar, budgetansvar och arbetsmiljöansvar
aktuell erfarenhet av att leda verksamhet med hög specialistkompetens och starkt professionsdrivet engagemang
erfarenhet av att arbeta med användarfrågor och användarstöd inom biblioteksverksamhet på bibliotek eller i annan organisation
god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande är
aktuell erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete
erfarenhet från universitets-, högskole- eller specialbibliotek
erfarenhet av bibliotekssystem eller biblioteksnära verksamhetsutveckling
erfarenhet av att verka i en statlig organisation Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är tydlig, inlyssnande och prestigelös i ditt ledarskap. Du är trygg som person, står stadigt i ledarrollen, inger förtroende och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer i en verksamhet med många kontaktytor. Du är lyhörd och ansvarstagande, kan väga samman olika perspektiv och förhåller dig konstruktivt även i komplexa sammanhang. Du har ett helhetsperspektiv och förmåga att skapa struktur, riktning och delaktighet i verksamheten. Du har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt och bidrar till engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Second opinion, säkerhetsintervju samt bakgrundskontroll kan komma att genomföras med slutkandidat.
Anställning och tillträde
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placering är i Stockholm med viss möjlighet till distansarbete efter överenskommelse. KB har verksamhet på olika orter, Stockholm, Strängnäs och Bålsta. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 24 augusti 2026. I denna rekrytering använder vi oss av urvalsfrågor i stället för personligt brev där du kort beskriver varför du är intresserad av denna tjänst och vad du kan bidra med. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Kontakt
I denna rekrytering samarbetar KB med Jefferson Wells. För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Katarina Thomasson, mailto:Katarina.Thomasson@jeffersonwells.se
, 070-231 28 05. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta avdelningschef Emma Stockhaus på 010-709 39 30.
Fackliga kontaktpersoner är May Nilsson, ST-KB, och Karl Isaksson, SACO-KB, båda nås via växeln 010-709 30 00.
Enheten för användartjänster
Enheten för användartjänster består av cirka 17 medarbetare samt studentmedarbetare som med stor sakkunskap och engagemang arbetar med att ge användare tillgång till KB:s samlingar och tjänster. Uppdraget omfattar att tillhandahålla KB:s samlingar till användare, administrera bibliotekssystemet, hantera fjärrlåneärenden samt samordna KB:s användarmöte tillsammans med Enheten för samlingsförmedling och uppordning.
Om Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. Vi har allt från handskrifter, böcker och tidningar till musik, film och datorspel. KB bevarar och tillgängliggör vårt kulturarv och främjar samverkan mellan Sveriges bibliotek. Ytterst handlar uppdraget om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning. Dessutom är KB en arbetsplats för forskare, studenter och cirka 330 medarbetare.
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av ansvar, öppenhet, tillit och lärande. Vi vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Biblioteket
(org.nr 202100-1710), https://www.kb.se/
114 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Biblioteket Jobbnummer
10022136