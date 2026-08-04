Söker C- Chaufför

I.H transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-08-04


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Är du en erfaren lastbilschaufför med C- eller C1-körkort och söker nya utmaningar i Stockholm med omnejd? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad chaufför som vill bli en viktig del av vår kunds transportverksamhet. Du trivs med ett självständigt arbete, tar ansvar för ditt fordon och levererar med hög kvalitet och säkerhet.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stabil verksamhet med trevliga kollegor och goda utvecklingsmöjligheter.
Arbetsdagen börjar och slutar i Västberga.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: iskander.naks@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
I.H transport AB (org.nr 559053-9366)
Västberga alle 61 (visa karta)
126 30  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
I H transport AB

Kontakt
Iskander Hamdi
iskander.naks@gmail.com
0762839044, 0762839044

Jobbnummer
10022134

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