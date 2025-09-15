Fysioterapeut till Järfälla kommun
Hur skulle din arbetsvardag se ut om du arbetade hos oss?
Jo, hos oss blir du en del av teamet som utgör hälso- och sjukvårdsenheten, HSE. Där har vi samlat all legitimerad personal som tillsammans jobbar för att ge Järfällas äldre invånare som bor på våra boenden den bästa vården. Placeringen kommer att vara på ett eller två av våra åtta vård- och omsorgsboenden där du som fysioterapeut jobbar tillsammans med patienterna och dina samarbetskollegor. Dels är det sjuksköterskor och arbetsterapeuter men det är också alla i omsorgspersonalen. De känner verkligen de boende och vill gärna samarbeta med dig.
Det egna teamet med fysioterapeuter och arbetsterapeuter och chef på HSE träffar du regelbundet för att utbyta erfarenheter, reflektera och bolla idéer. Då ses vi i våra nyrenoverade lokaler i Jakobsbergs centrum. Den tiden värderar vi högt! Ni är annars utspridda på olika verksamheter så den sammanstrålningen är viktig för att föra utvecklingen och samarbetet framåt, men också att vi stöttar och peppar varandra.
Det vi har gemensamt för hela arbetsplatsen, oavsett om det är i praktiskt arbete på boendet eller i möte på kontoret, vi har fokus på dem vi arbetar för. Vi tror att vi tillsammans, med mod, engagemang och flexibilitet gör skillnad.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Teamet, teamet, teamet! Succén skapar du inte ensam. Vi lägger alla våra pusselbitar runt den boende. du, sjuksköterska, arbetsterapeut och omsorgspersonal. Tillsammans arbetar vi personcenterat och engagerar oss i patientens bästa. Tycker vi olika diskuterar vi, vrider och vänder och ser till att få alla bitarna på plats.
Vi ses också som sagt, tillsammans, och arbetar med utveckling för att lära av varandra så att alla kan få den bästa vården. Vi ser över rutiner och arbetssätt på våra vård-och omsorgsboenden och det är kul om du kan bidra till det!
Förutom samarbete och kunskapsutbyte är detta också dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Motoriska/funktionsbedömningar
• HSL ordinationer
• Hjälpmedelsförskrivning utifrån förskrivningsrätt
• Handledning till omvårdnadspersonal
• Dokumentation i journal
• Fallprevention/riskbedömningar
• FörflyttningsutbildningarKvalifikationer
Rent formellt är du legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och har minst 1-2 års yrkeserfarenhet. Du behöver ha full koll på förskrivningsprocessen och dina datorkunskaper är väldigt bra. Du arbetar ju i team runt den boende, men förskrivningar och dokumentation gör du självständigt så det behöver sitta.
Du kommer att jobba med målgruppen äldre, så vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av äldreomsorg. Din stationering kommer vara på ett eller två boenden, men vi hjälps åt vid frånvaro så att du är flexibel och har lätt för att samarbete är helt klart önskvärt.
Vidare ser vi gärna att ditt professionella bemötande genomsyrar hela ditt arbete, oavsett vem du möter. Kollegor, boende och anhöriga kommer alla att vara del av din arbetsdag.
Din kommunikation anpassar du till sammanhanget så att olika målgrupper är med på vad du vill förmedla. Eftersom en arbetsuppgift är att handleda omsorgspersonal är detta viktigt. Du kommunicerar väl i både tal och skrift. Och du kan kommunicera väl i både tal och skrift. Kommunikation är ju också att lyssna, och det gör du aktivt.
Även om dina arbetsuppgifter är tydliga så kan omständigheter ändras, dels för de boende men saker kan hända under arbetsdagen, saker prioriterar sig själv kan man säga. Så du behöver kunna anpassa dig och tänka om ibland och vara flexibel.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske.
