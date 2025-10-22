Fysioterapeut till FM Care hemsjukvård

FM care AB / Sjukgymnastjobb / Västerås
2025-10-22


Visa alla sjukgymnastjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos FM care AB i Västerås, Eskilstuna, Enköping, Köping, Sala eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-10-22

Om företaget
FM Care erbjuder kvalificerad hemsjukvård och rehabilitering i hemmet. Vi arbetar nära våra patienter för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet i vardagen. Hos oss är samarbete, engagemang och omtanke grunden i allt vi gör.
Om rollen
Som fysioterapeut hos oss hjälper du patienter att bibehålla och utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor i hemmet. Du gör bedömningar, planerar och utför individuellt anpassad träning samt förskriver hjälpmedel vid behov. Du arbetar i nära samarbete med arbetsterapeuter, sjuksköterskor och omsorgspersonal och handleder personal i rehabiliterande arbetssätt.
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut
Har B-körkort
Är engagerad, självständig och lösningsfokuserad
Gillar att arbeta nära patienter och i team
Erfarenhet från kommunal eller privat hemsjukvård är meriterande

Vi erbjuder
Ett varmt och stöttande team med korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka och utveckla ditt arbete
En meningsfull vardag där du verkligen gör skillnad

Kunna arbeta i våra olika datasystem;
Epsilon
SignIt
Pulsen combine
Cosmic
Phoniro

Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande.
Tillträde enligt överenskommelse. Urval

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: bemanning@fmcare.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsterapeut".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
FM care AB (org.nr 559086-5977), https://fmcare.se
Ånghammargatan 12 (visa karta)
721 33  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
FM Care

Jobbnummer
9570074

Prenumerera på jobb från FM care AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos FM care AB: