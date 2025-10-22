Fysioterapeut till FM Care hemsjukvård
2025-10-22
FM Care erbjuder kvalificerad hemsjukvård och rehabilitering i hemmet. Vi arbetar nära våra patienter för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet i vardagen. Hos oss är samarbete, engagemang och omtanke grunden i allt vi gör.
Om rollen
Som fysioterapeut hos oss hjälper du patienter att bibehålla och utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor i hemmet. Du gör bedömningar, planerar och utför individuellt anpassad träning samt förskriver hjälpmedel vid behov. Du arbetar i nära samarbete med arbetsterapeuter, sjuksköterskor och omsorgspersonal och handleder personal i rehabiliterande arbetssätt.
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut
Har B-körkort
Är engagerad, självständig och lösningsfokuserad
Gillar att arbeta nära patienter och i team
Erfarenhet från kommunal eller privat hemsjukvård är meriterande
Vi erbjuder
Ett varmt och stöttande team med korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka och utveckla ditt arbete
En meningsfull vardag där du verkligen gör skillnad
Kunna arbeta i våra olika datasystem;
Epsilon
SignIt
Pulsen combine
Cosmic
Phoniro
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
