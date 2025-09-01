Fysioterapeut till arbets- och fysioterapimottagning
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Om våra lediga tjänst
Vi behöver stärka upp vårt team med fysioterapeut.
Vi vill ge patienten den bästa vården, på rätt plats av rätt utförare. Vi arbetar aktivt med förändringsarbete och letar nya lösningar för en bättre rehabilitering, av rätt person i rätt tid. Vill du vara med och påverka patientens resa genom vårdkedjan är du varmt välkommen att söka en tjänst hos oss!
Du kommer få möjlighet att arbeta med nya arbetssätt inom sluten och öppenvården, där du, tillsammans med andra professioner, gör mest nytta för patienten.
Vi vill göra skillnad i människors liv, erbjuda rehabilitering på högsta nivå samtidigt som du får möjlighet att utveckla dig själv och din yrkeskompetens.
Vi är många erfarna kollegor som trivs ihop och stöttar varandra i det dagliga arbetet men vi behöver bli fler.
Vi erbjuder dig:
Långsiktig introduktion av fadder som handleder dig i arbetet, oavsett tidigare erfarenhet.
Kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar.
Möjlighet till fördjupning av dina kunskaper på universitets- eller högskolenivå, delvis på arbetstid.
Teamarbete tillsammans med andra professioner.
Ett gott arbetsklimat i ändamålsenliga lokaler.
Uppdraget på Arbets- och fysioterapimottaning är att tillgodose fysioterapi till patienter inom somatisk öppen- och slutenvård. Det innebär områden så som medicin, infektion, lung, gyn, kirurgi, onkologi, ortopedi, geriatrisk ortopedi, och kardiologi.
På enheten arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter tillsammans runt patienten.
Hos oss finns hög kompetens och erfarenhet, en kollega är alltid nära vid behov av konsultation och råd. Du kommer få introduktion och utbildning för att du ska känna dig trygg och kompetent.
Din profil
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med kandidatexamen eller högre utbildning, erfarenhet av lymfterapi är meriterande.
Initiativrikedom och nytänkande välkomnas. Du har förmåga att se såväl behov som möjligheter och lyfter dina idéer för att kunna bidra till att förbättra vården, arbetssätt och arbetsmiljö. Då arbetet präglas av samarbete och variation ställs stora krav på god samarbetsförmåga, flexibilitet, helhetssyn och ansvarstagande men även förmåga att arbeta självständigt. Du kommer ansvara för att patienten får en god rehabilitering under behandlingstiden. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocess
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Vänligen bifoga yrkeslegitimation i din ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
