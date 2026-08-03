Fysioterapeut sökes till primärvårdsuppdrag
Clara Care Partner AB / Sjukgymnastjobb / Trollhättan Visa alla sjukgymnastjobb i Trollhättan
2026-08-03
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clara Care Partner AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Uddevalla
, Orust
, Lysekil
eller i hela Sverige
Vi har nu ett spännande uppdrag för en fysioterapeut på en primärvårdsmottagning utanför Trollhättan, 45 min utanför Göteborg.
Uppdraget är från Oktober och tills årsskiftet, dvs 3 månader och på heltid.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med minst 2 års yrkeserfarenhet och tidigare erfarenhet från primärvård. Uppdraget passar perfekt för dig som är engagerad, självgående, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor.
Period
1:a Oktober - 31:a December
Omfattning
Heltid
Arbetstider
Mån-fre kl. 8:00-17:00. Om företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension
Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
Vi vill göra branschen mer human och tillgänglig, Clara Care är din partner!
Notera att vi tillsätter löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: info@claracare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clara Care Partner AB
(org.nr 559425-8567)
461 30 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clara Care Kontakt
Clara Care 08-800612 Jobbnummer
10020321