Fysioterapeut sökes till Hanninge kommun
Miljonbemanning AB / Sjukgymnastjobb / Haninge Visa alla sjukgymnastjobb i Haninge
2025-09-18
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miljonbemanning AB i Haninge
, Vadstena
, Mjölby
, Tranås
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ha en omväxlande roll där du får arbeta nära både boende och kollegor? Som fysioterapeut kommer du att arbeta på en av Hanninge kommuns vård och omsorgsboende för personer över 65 år - Johanneslund.
Där möter du ett arbetslag som kombinerar utveckling och förbättringsarbete med värme och medmänsklighet i vardagen.
Nu söker vi fysioterapeut till Jiohanneslund i Hanninge
Som fysioterapeut får du en central roll på boendet. Du bidrar med din specialistkunskap för att stödja äldre personer till ökad självständighet, rörelseglädje och livskvalitet. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Rehabilitering av fysiska funktionsnedsättningar med fokus på att bevara och stärka förmågor.
Upprätta och följa upp individuella tränings- och rehabiliteringsplaner tillsammans med boende och team.
Handleda och inspirera omvårdnadspersonal i ett hälsofrämjande arbetssätt, så att rörelse och aktivitet blir en naturlig del av vardagen.
Delta aktivt i vårdplanering och teammöten för att skapa personcentrerade hälsoplaner.
Vem du är
Vi söker dig som vill ha en roll med fokus på att främja äldrehälsa. För att vara aktuell behöver du vara legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast med erfarenhet från äldreomsorg och boendeverksamhet. Erfarenhet från vård- och omsorgsboenden med både somatisk och demensinriktning är meriterande. Vi värdesätter följande egenskaper hos dig:
Förmåga att ta beslut och skapa struktur i det egna arbetet
Förmåga att samarbeta och bygga relationer med boende och kollegor
Ett nyfiket och följsamt förhållningssätt till nya och olika behov Publiceringsdatum2025-09-18Övrig information
Detta är ett bemanningsuppdrag om sex månader med möjlighet till förlängning. Start är omgående. Arbetstiderna är förlagda till veckodagar (måndag till fredag) mellan 08:00 och 16:30.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljonbemanning AB
(org.nr 556959-9318), http://www.miljonbemanning.se/ Arbetsplats
Miljonbemanning Kontakt
Rekryteringsavdelningen rekrytering@miljonbemanning.se Jobbnummer
9515509