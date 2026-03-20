Fysioterapeut samrehab
Region Kalmar län / Sjukgymnastjobb / Västervik Visa alla sjukgymnastjobb i Västervik
2026-03-20
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Högsby
eller i hela Sverige
Är du intresserad av ett varierande, självständigt och inte minst värdefullt arbete som fysioterapeut/sjukgymnast inom distriktsrehabilitering? Nu har vi ett vikariat till och med januari 2027.
Hos oss möter du öppenvårdspatienter i alla åldrar med varierande diagnoser. Du kommer att tillhöra en arbetsgrupp som karaktäriseras av ett positivt, öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi arbetar med mentorskap och du kommer att introduceras i rollen av erfarna kollegor. I dina arbetsuppgifter ingår bedömningar och behandlingar av besvär från främst rörelse- och stödjeorganen men även andra förekommande diagnoser som besvär från andningsorgan, hjärta/kärl, lättare psykiatri och neurologiska sjukdomar. Behandling kan ske både individuellt och i grupp.
Hos oss arbetar du måndag till fredag, med möjlighet att påverka hur ditt schema ska se ut och med flexibla arbetstider
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Du har ett fint bemötande och god
samarbetsförmåga, är flexibel i ditt sätt att arbeta, ansvarstagande samt bidrar till god och sund arbetsmiljö. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som fysioterapeut/sjukgymnast, gärna inom distriktsrehabilitering/primärvård men inget krav. Resor kan förekomma i tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i Cosmic. Eftersom det pågår ett utvecklingsarbete inom digitalisering och e-tjänster på Samrehab är det positivt på om du har intresse av detta område. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Till denna rekrytering tillämpas löpande urval och tillsättning så vänta inte med din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan till oss!
Din framtida arbetsplats
Samrehab är en kreativ basenhet som består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, assistentpersonal samt dietister inom öppen och sluten vård i norra Kalmar Län. Vi har ett nära samarbete med andra enheter inom distriktsrehabiliteringen i norra Kalmar län, länets tre sjukhus samt andra samverkanspartners på hälsocentralerna och i kommunen.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Västerviks sjukhus Kontakt
Ulrika Sundell, Områdeschef 010-3587411 Jobbnummer
9810082