Fysioterapeut rehab Visby lasarett

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Rehab Visby lasarett
I den här rollen som fysioterapeut anställs du i rehabenheten på lasarettet och kommer arbeta inriktat mot avdelning C3 stroke.
C3 Stroke är en vårdavdelning med tio vårdplatser. Inriktningen är akut strokevård och rehabilitering efter stroke, neurologiska sjukdomar och neurologiska tumörsjukdomar. På avdelningen finns rehab-team med arbetsterapeut, fysioterapeut, rehab-assistent, logoped och kurator. Varje vecka har avdelningen en gemensam team-rond då vi planerar och utvärderar vården för våra patienter.
Vi är en engagerad arbetsgrupp som arbetar tillsammans med fokus på personcentrerad vård och ett rehabiliterande förhållningssätt samt med en stor vilja att utvecklas. Vi söker nu dig som är en engagerad fysioterapeut med vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig söker vi nu en ersättare, för vikariat till och med 2026-08-31.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
På C3 Stroke finns patienter både i akut- och i rehabiliteringsfas. Arbetsuppgifter inkluderar funktionsbedömning och träning i både akut- och rehabiliteringsfas, dokumentation och förskrivning samt utprovning av hjälpmedel, deltagande i team-träff samt hembesök.
Vi har ett nära samarbete med hjälpmedelscentralen, öppenvården och hemsjukvården. Vid semester och annan frånvaro täcker vi för varandra vilket gör att ett gott samarbete och intresse för våra olika områden är en förutsättning. Vi har ett positivt arbetsklimat och arbetsuppgifterna är varierande och stimulerande i en fin arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Erfarenhet av slutenvård är meriterande. Särskilt meriterande är erfarenhet inom stroke samt andra neurologiska sjukdomar och skador.
Du är nyfiken, självständig och ansvarstagande. Du vill utvecklas i din yrkesroll och deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Du uppskattar att vara en del av ett team och samarbeta nära kollegor.
Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter även i situationer där du snabbt behöver ställa om. Du kommunicerar väl och är tydlig både i din kommunikation och i ditt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
