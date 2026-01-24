Fysioterapeut eller arbetsterapeut
2026-01-24
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Vår verksamhet präglas av ett tydligt förebyggande och hälsofrämjande perspektiv med målet att fler invånare ska kunna leva ett självständigt, meningsfullt och hälsosamt liv. Genom samarbete, nytänkande och evidensbaserade arbetssätt bidrar vi till ökad livskvalitet för äldre och stärker kommunens sociala hållbarhet.
Kalmar kommun strävar efter att vara en av landets bästa kommunala arbetsgivare och erbjuder en arbetsmiljö som kännetecknas av engagemang, delaktighet och möjligheter till utveckling. Samtidigt arbetar vi aktivt för ekologisk hållbarhet, klimatomställning och långsiktig samhällsutveckling. Vår ambition är att vara en attraktiv kommun att bo, leva, arbeta och åldras i idag och i framtiden.
Publiceringsdatum2026-01-24Arbetsuppgifter
Är du intresserad av arbeta förebyggande och hälsofrämjande? Då är det här tjänsten för dig!
Du får en anställning tillsvidare i din grundprofession inom Kommunal hälso- och sjukvård med ett särskilt uppdrag inom den förebyggande och hälsofrämjande enheten, där du arbetar uppsökande med att främja seniorers hälsa, självständighet och livskvalitet. Tjänsten innebär att vara delaktig i utvecklingen av ett nytt uppdrag med fokus på evidensbaserade förebyggande och hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.
I arbetet ingår det bland annat att hålla i hälsoträffar, föreläsningar och aktiviteter som främjar fysisk aktivitet, meningsfull vardag, social gemenskap, goda levnadsvanor och en trygg boendemiljö. Du samverkar nära med interna och externa aktörer, civilsamhället och andra verksamheter för att nå fler seniorer och inspirera till aktiva val för ett självständigt och hälsosamt seniorliv.
Rollen innefattar även att bidra till utveckling av mötesplatser för seniorer, stödja seniorer i användning av ny teknik och digitala lösningar samt omvärldsbevaka inom området hälsa och åldrande. Arbetet präglas av ett förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt och ger stort utrymme för självständighet, ansvar och professionell utveckling.Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut, arbetsterapeut eller har liknande utbildning inom området. Gärna med ett intresse för digitala lösningar.
Du har också erfarenhet av att arbeta självständigt och är van vid att lösa problem på egen hand, men ser också vikten av ett gott teamarbete. Erfarenhet av att tala inför grupp krävs. Du är serviceinriktad och trygg med att kommunicera i både tal och skrift samt att manövrera i den digitala världen och att du besitter en vilja att hitta nya lösningar samt en förmåga att vidareutveckla det som redan finns. Du behöver kunna hantera ett högt tempo, personlig lämplighet är av stor vikt för den här tjänsten. B-körkort är ett krav.
I den här rekryteringen använder vi oss inte av personligt brev utan du får istället svara på frågor i en enkät.
Är det dig vi beskriver? Vi ser fram emot din ansökan! Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart du har möjlighet.
ÖVRIGT
Ersättning

Månadslön
