Fysioterapeut 60 % sökes till Nacka Seniorcenter Sofiero
2026-03-02
Är du en engagerad och erfaren fysioterapeut med ett hjärta för äldreomsorg? Vill du bli en del av vårt team och arbeta med fokus på det friska, samtidigt som du bidrar till en tryggare och mer meningsfull vardag för våra boende? Hos oss får du möjlighet att påverka ditt arbete, utveckla nya idéer och vara med och forma framtidens arbetssätt. Då kan tjänsten som fysioterapeut hos oss vara helt rätt för dig!
Ditt uppdrag
Hos oss får du ett varierande och roligt uppdrag som både innebär direkta fysioterapeutiska insatser såsom rehabilitering, bibehållande och förbättring av fysiska funktioner. Men också gruppträning och handledning av personal samt långsiktigt organisatoriskt arbete för att utveckla och förbättra verksamheten.
Du kommer att möta och hjälpa flera olika kunder i t.ex. andning, muskuloskeletala åkommor och neurologiska sjukdomar. Vi har ett gym med olika redskap som ger goda förutsättningar för individuell träning.
Tjänsten är vardagar dagtid 60 %.
För denna tjänst krävs att du har:
• Utbildad fysioterapeut
• Vana av att hålla handledning och utbildning
• Arbetat med äldre
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av demens
• Arbetat i Senior alert och BPSD
Är det du?
Som fysioterapeut kommer du att få ansvar över det strategiska arbetet som t. ex. förebyggande av fall och stötta omvårdnadspersonal i att skapa en mer aktiv vardag för de äldre. Det innebär att du bland annat utbildar och handleder personalen i förflyttningsteknik och ser till att våra kunder har de hjälpmedel de behöver.
Du har en fysioterapeutexamen och gärna erfarenhet av arbete med äldre. Har du ett intresse eller är nyfiken på att lära dig mer om att arbeta med personer som har demenssjukdom är det meriterande. Du är en målinriktad lagspelare som gillar att bidra till utveckling både på kort och lång sikt. Vidare ser du ser möjligheter och gillar att se resultatet av dina egna och laget gemensamma arbete.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är nödvändigt för att kunna utföra arbetet samt vana att använda digitala system (som Senior alert och BPSD).
Dina personliga kompetenser
• Lyhörd
• Flexibel
• Samarbetsförmåga
• Initiativförmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling utifrån kundernas och verksamhetens behov. Sofiero är Stjärnmärkt inom demensomsorg av Svenska Demenscentrum och kan därför erbjuda dig utveckling inom området demens. Till din hjälp har du ett sammansvetsat team som består av olika professioner som arbetar tillsammans för att göra skillnad för seniorer i deras vardag. Hos oss får du ett utvecklande och stimulerande arbete i en positiv arbetsmiljö där du varje dag gör skillnad för våra kunder samtidigt som du alltid har dina kollegor till stöd. Vi är måna om våra medarbetares kompetensutveckling och alla har en individuell plan för utveckling.
Hos oss arbetar du vardagar och är ledig på helger. Vi erbjuder förmåner som t.ex. friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet att växla till fler semesterdagar. Utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt skapar vi en trygg och säker miljö där delaktighet och de enskildas behov av vård och omsorg av god kvalitet är styrande i alla insatser. Läs mer om seniorboendet Sofiero här.
Läs mer om våra förmåner här:
Din anställning | Nacka kommun
Hälsa och förmåner | Nacka kommun
Försäkringar och pension | Nacka kommun
Utdrag ur Polisens belastningsregister
I Nacka kommun krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister (nämn vilket utdrag) i samband med anställning. Länk till blanketten finns här. Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Vill du bli en del av Nacka kommun? Skicka gärna in din ansökan redan idag.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Eftersom vi arbetar med löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Sirpa Tampio Wallebom på mail sirpa.tampio-wallebom@nacka.se
eller Rekryteringsspecialist Mithoo Theander på mail mithoo.theander@nacka.se
Vi arbetar kompetensbaserat och använder arbetspsykologiska tester för att ge alla kandidater samma förutsättningar samt säkerställa en rättvis och objektiv bedömning.
Vi ser fram emot din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
