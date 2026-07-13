Fysioterapeut
Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Stenungsund Visa alla sjukgymnastjobb i Stenungsund
2026-07-13
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stenungsund
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Capio Rehab Stenungsund är en del av Capio Närsjukvård och ingår i Västra Götalandsregionens Vårdval Rehab. Vi är ett härligt team bestående av 8 fysioterapeuter och 2 arbetsterapeuter med bred kompetens och stort engagemang. Vår mottagning ligger i hjärtat av Stenungsund med utsikt över havet. Capio rehab är en del av Capio vårdcentral Stenungsund och genom teamarbete med läkare och övrig personal gynnas både patienter och medarbetare.
Din roll
Arbetet som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss innebär självständiga bedömningar, undersökningar och behandlingar av patienter. Vi erbjuder även olika typer av gruppverksamhet för våra patienter, så om du har intresse och kompetens för detta finns möjlighet till sådant arbete. Att arbeta inom primärvården innebär att du träffar patienter med mycket varierande diagnoser och problematik, så du bör känna dig trygg i både akuta bedömningar samt ett arbete med kroniska diagnoser. På Capio Stenungsund har vi en stor tilltro till varje professions unika kompetens och en ambitionen att ligga i framkant avseende arbetssätt. Denna tilltro innebär för fysioterapeuten bl.a. att första bedömningen vid akut skada eller smärta från rörelseapparaten görs av fysioterapeuten. Det innebär också att våra erfarna fysioterapeuter självständigt utför kortisoninjektioner samt skriver röntgenremisser. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen och arbetet präglas av teamsamverkan samt inter- och intrakollegialt lärande. Vi har avsatt tid varje vecka för gemensam handledning i rehabgruppen för att skapa en god lärandemiljö och därigenom kunna hjälpa våra patienter på bästa sätt.
Vi erbjuder dig
Utöver trevliga kollegor och fina lokaler erbjuder vi badrocksavstånd till salta bad och luncher på bryggan när vädret tillåter.
Vi erbjuder dessutom:
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag 3000 kr
Frukost varje fredag
Som anställd har du fri tillgång till vårt gym
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra och där du har stora möjligheter att själv planera din arbetstid
Om dig
Du som söker är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet från mottagningsarbete. Har du arbetat på vårdcentral tidigare är det meriterande. Som person är du trygg, positiv och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt och självständigt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8056861-2099633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Strandvägen 23D (visa karta
)
444 31 STENUNGSUND Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10001866