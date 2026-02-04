Fysioterapeut
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en fysioterapeut till Hälsofrämjande samordningsteamet för ett års vikariat med möjlighet till förlängning. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som fysioterapeut hjälper du människor att leva ett mer självständigt liv. Detta gör du bland annat genom individuell behovsbedömning och uppföljning av insatser. Du bedömer, behandlar och förebygger olika typer av rörelseproblem. Du kommer att vara en del av det hälsofrämjande samordningsteamet, ett team där du bland annat samarbetar med paramedicinkollegor, biståndshandläggare och sjuksköterskor. Du kommer även att ha en stödjande roll gentemot omvårdnadspersonal. Tjänsten innebär att du arbetar dagtid med flextidsavtal.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och trygg i din arbetsledande roll gentemot övrig omvårdnadspersonal. Därför tror vi att det är fördelaktigt om du har erfarenhet av liknande arbete.
Som person är du mål- och resultatinriktad och mån om att leverera en god service till brukarna. Det är viktigt att du är bekväm med att arbeta självständigt. Därför behöver du ha förmågan att själv planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Det är även viktigt att du har en god samarbetsförmåga eftersom du jobbar i team tillsammans med andra. I denna roll behöver du kunna prioritera och snabbt ställa om i arbetet när förutsättningarna förändras. Du har även ett nytänkande som innebär att idéer omsätts i vardagen och bidrar till att utveckla verksamheten.
KRAV
Legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast
B-körkort
DIN NYA ARBETSPLATS
Som fysioterapeut hos oss blir du en del av en ambitiös och kunnig arbetsgrupp. Du kommer att arbeta mot såväl särskilt boende som ordinärt boende. Tillsammans strävar vi efter att ge våra brukare bästa möjliga service. Vi hoppas att du ska trivas hos oss!
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Vikariat 1 år med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval: Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför gärna in din ansökan redan idag.
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
Ersättning

Månadslön
