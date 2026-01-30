Fysioterapeut
2026-01-30
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vill du ha ett omväxlande arbete som fysioterapeut med närhet till en vacker natur, med ett tillgängligt friluftsliv och närhet till några av Sveriges bästa fjällanläggningar? Sök då tjänsten hos oss på Härjedalens kommun!
Rehabenheten är en del av socialförvaltningen. På rehabenheten arbetar vi i nära samarbete med övrig personal inom vård och omsorg inom kommunens särskilda boenden, korttidsboenden, hemsjukvård och hemtjänst samt för personer som har insatser enligt LSS. Rehabenheten arbetar med hela Härjedalen som arbetsplats och utgår från placeringsorterna Funäsdalen, Hede och Sveg.
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Sveg
Publicering sdatum 2026-01-30
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med att ge en god och säker omvårdnad i livets alla skeden och identifiera och aktivt förebygga hälsorisker.
• Ansvara för att utföra fysioterapeutiska bedömningar och uppföljningar utifrån individens behov och förutsättningar.
• Ha ett nära teambaserat samarbete med arbetsterapeuter, sjuksköterskor, biståndshandläggare, omvårdnadspersonal och anhöriga.
• Dokumentation i journalsystemet Viva samt Cosmic.
Arbetet ställer krav på självständighet då du på egen hand strukturerar och planerar dina arbetsdagar. Arbetstiderna är dagtid vardagar.
Som fysioterapeut präglas ditt arbete av ett salutogent arbetssätt med den enskilde brukaren i fokus. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och är en viktig del i utvecklingen och omställningen mot en god och nära vård där vi ökar fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Kvalifikationer
• Legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast.
• B-körkort.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet från kommunal verksamhet.
Utöver adekvat utbildningsnivå och erfarenhet läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

Dina personliga egenskaper
• Du känner ett starkt engagemang för uppdraget och har ett tydligt medborgar- och medarbetarfokus.
• Din förmåga att samarbeta är mycket god och du har ett lösningsfokuserat arbetssätt med fokus på mål och resultat.
• Du har en god social förmåga och sätter vårdtagaren i fokus.
• Du är en god organisatör, serviceinriktad och ansvarskännande samt kan utföra arbete både självständigt och i team.
• Du är positiv och motiverad till att vara en del av verksamhetens fortsatta utveckling.
• Du har ett intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete; eftersom det ständigt är i fokus i vår verksamhet.
Vi erbjuder
• Friskvård på arbetstid och friskvårdspeng.
• Kompetensutveckling.
• Ett intressant och omväxlande arbete med många möjligheter.
• Delaktighet i utvecklingen av verksamheten.
Är du intresserade av ett arbete med variation och utveckling, så är vi arbetsplatsen för dig!
Kontaktinformation
Camilla Lejon, Enhetschef, 0684 - 167 42, camilla.lejon@herjedalen.se
Malin Stenberg, Fackligt ombud Fysioterapeuterna, 0680 - 176 47, malin.stenberg@herjedalen.se
Anna-Maria Sjöström, Fackligt ombud Fysioterapeuterna, 0684 - 167 86, anna-maria.sjostrom@herjedalen.se
Arbetsplats
Sveg

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se

Kontakt
Fackligt ombud Fysioterapeuterna
Malin Stenberg
malin.stenberg@herjedalen.se
0680 - 176 47

Jobbnummer
