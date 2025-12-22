Fysioterapeut
Bra Liv Rydaholm vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt härliga gäng som fysioterapeut hos oss.
Rollen som fysioterapeut
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss kommer du att ha ett självständigt och stimulerande arbete där du gör bedömningar och behandlar patienter i alla åldrar med varierande behov. Du kommer vara vårdcentralens första instans för besvär från rörelseapparaten där du både får chans att arbeta självständigt och i nära samarbete med andra yrkeskategorier på vårdcentralen.
Vi är måna om att ta till vara din kompetens och du kommer att delta i olika förbättringsarbeten.
Din blivande arbetsplats
Bra Liv Rydaholm vårdcentral arbetar för en patientorienterad, stabil och effektiv primärvårdsmottagning. Vårdcentralen har cirka 3100 listade invånare och vi är en del av Vårdcentralerna Bra Liv. Vi har en gemensam organisation och nära samarbete med Vråens vårdcentral.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och du är flexibel och vill utveckla verksamheten tillsammans med oss. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och med olika yrkesprofessioner samt att du på ett självständigt sätt kan strukturera, planera och ta ansvar för ditt arbete. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• En bra, härlig och kompetent personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Detta värderar vi högt
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Livhttps://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/
Har du frågor om tjänsten
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Eva Johansson, tfn 010-244 17 74, Eva.m.johansson@rjl.se
Sista ansökningsdag är 2025-01-19 och vi gör urval löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
