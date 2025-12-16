Fysioterapeut
2025-12-16
På Capio Vårdcentral Simrishamn har vi samlat all vår kunskap under samma tak, vilket gör att vi skapar en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård. Vi är ett härligt gäng på 40 medarbetare som tillsammans gör skillnad för våra ca 9600 listade patienter - idag och genom hela livet.
Vårdcentralen har i dag sina nyrenoverade och ljusa lokaler på Simrishamns sjukhus och goda parkeringsmöjligheter för dig som åker bil. Vi har läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, distriktssköterskemottagning, astma/kol mottagning, diabetesmottagning, demensmottagning, äldremottagning, blodtrycksmottagning, eget lab, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, familjecentral, psykolog, kurator och dietist. Vi har även en stor rehabenhet med fysioterapeuter och en egen bassäng med diverse verksamhet.
Din roll
Vi behöver nu förstärka teamet med ytterligare en fysioterapeut.
Arbetet som fysioterapeut hos oss innebär individuella bedömningar och behandlingar i både det akuta och planerade flödet där du många gånger är första instans. Arbetet innebär hög variation och ställer krav på gott samarbete med övriga i medicinska teamet. I vårt gym bedriver vi olika typer av gruppträning.
Att arbeta inom primärvården innebär att du träffar patienter med mycket varierande diagnoser och problematik, så du bör känna dig trygg i både akuta bedömningar samt ett arbete med kroniska diagnoser. Vi arbetar dagligen med rond/sambedömning där du som fysioterapeut tillsammans med läkare och övrig personal gör en medicinsk bedömning av icke akuta patienter.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare, vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
För att vara aktuell för den här tjänsten ska du vara legitimerad fysioterapeut. Det är meriterande om du har arbetat på vårdcentral tidigare, men det viktigaste för oss är att du har rätt inställning. Du värnar om att hålla hög kvalitet i ditt arbete - alltid med ett helhetstänk och med patienten i fokus. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera.
Du gillar utmaningar, vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling och ser samarbete med kollegor som viktiga parametrar.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, vi jobbar med fortlöpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
