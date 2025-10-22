Fysioterapeut
Årsta vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Är du vår nya kollega vid Årsta vårdcentral?
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss. Du kommer att få ett arbete som är varierat, stimulerande och utvecklande. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss i en stimulerande miljö. Vi har regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling, vilket gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Beroende på din arbetslivserfarenhet får du introduktion i verksamheten av en utsedd mentor som är en erfaren kollega.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifterna kommer att bestå av bedömning, behandling, uppföljning och träning för patienter i alla åldrar med besvär från bland annat rörelse- och stödjeapparaten, centrala och perifera nervsystem samt psykosomatik.
På vårdcentralen jobbar vi tillsammans med övriga personalgrupper, och har teambedömningar och uppföljningar tillsammans kring patienter med komplexa behov.
Som fysioterapeut/sjukgymnast arbetar du självständigt med ansvar för bedömning och behandling på individ- respektive gruppnivå, där val av åtgärder ska baseras på tillgänglig evidens och befintliga riktlinjer. Att delta i handledning av studenter kan bli aktuellt i uppdraget.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med tidigare erfarenhet av primärvård. Erfarenhet som handledare ses som meriterande. Vi arbetar aktivt med att förbättra patientflöden genom triagering och bokning till samtliga professioner på vårdcentralen.
Du behöver därför ha förståelse för vikten av bra patientflöden på vårdcentralen samt en positiv inställning till tvärprofessionellt arbete.
Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team med andra yrkesgrupper, men även att du har förmåga till självständigt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda grupper.
Vidareutbildning som OMT, Mediyoga eller BK är meriterande
Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du tycker om att tänka nytt som kan omsättas i praktiken. Du har en pedagogisk förmåga, ett gott bemötande och lätt att skapa kontakt med både patienter och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Årsta vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala och finns i ett expansivt område strax utanför Uppsala centrum. Vi har cirka 15 500 listade patienter och är ca 75 medarbetare. Alla yrkesområden finns representerade hos oss och tillsammans erbjuder vi alla tjänster inom vårdcentralens uppdrag. Vi arbetar i team vilket gör arbetet både utvecklande och inspirerande!
Vill du veta mer?
För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Annelie Gauffin på telefon 072-199 80 28 eller via mejl annelie.gauffin@regionuppsala.se
.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan senast den 16 november. Glöm inte att bifoga intyg som styrker din åberopade kompetens! Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
