Fysioteraeput till Attendo hemsjukvård - timvikarie
Attendo Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2026-01-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Om Attendo Hemrehab Linköping
Attendo Hemrehab Linköping söker fysioterapeuter till vårt fantastiska team. Nu söker vi fysioterapeuter som kan arbeta som timvikarier hos oss.
Beskrivning av tjänsten
I ditt uppdrag som fysioterapeut ingår att både självständigt och tillsammans med kollegor ansvara för bedömningar, åtgärder, dokumentation samt handledning och utbildning av omsorgspersonalen.
På Attendos hemsjukvård pågår ett ständigt utvecklingsarbete och vi förutsätter att du tycker att det är stimulerande att leda och genomföra projekt. Ni kommer tillsammans med våra fysioterapeuter och sjuksköterskor ansvara för att vården hela tiden utvecklas.
Du bör trivas med att arbetet är flexibelt och utmanande samt arbeta teambaserat i ett tätt samarbete med bland annat rehabteam och undersköterskor.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera och leda andra. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor och motiveras av, att tillsammans med dina kollegor, organisera omvårdnaden på bästa sätt.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom privat omsorg
Kunna cykla
Vad kan vi erbjuda dig?
Trivsam och god arbetsmiljö
Stora karriär och utvecklingsmöjligheter
Möjligheter att påverka verksamheten
Coachande och stöttande chefer
Friskvårdsbidrag och förmåner via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete Benifex
Kollektivavtal
För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens. För tjänsten gäller att du är intresserad, sätter laget före jaget och har en vilja att utvecklas och utveckla.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-02-14 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi omsorgen bättre!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Kontakta biträdande verksamhetschef vid frågor:
Beatrice Norén, 076-181 09 41, beatrice.noren@attendo.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7071416-1797753". Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Överstegatan 22 (visa karta
)
582 12 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Beatrice Norén beatrice.noren@attendo.se Jobbnummer
9693989