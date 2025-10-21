Fuze Design söker en driven utvecklingsingenjör!
2025-10-21
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Är du redo att bli en del av ett superteam som utvecklar framtidens försvarsteknik? Saab Dynamics söker en utvecklingsingenjör till vår sektion Fuze Design - ett team där säkerhet och långsiktig produktvård går hand i hand. Här arbetar vi med elektriska tändare och tändrör, de kritiska komponenterna som ser till att våra produkter fungerar på rätt sätt när det verkligen gäller.
I din roll kommer du både att arbeta med design av nya produkter samt förvaltning av befintliga produkter. Du kommer att vara med och designa, utveckla och följa våra produkter från idé till färdig produkt. En del av arbetet innebär också att bistå produktion med felsökning och förvaltning, där du hanterar ändringsärenden och ser till att våra produkter kan fortsätta produceras och levereras till våra kunder. Detta inkluderar arbete både i labb och i fält, och du får möjlighet att lösa tekniska utmaningar och säkerställa produktens långsiktiga funktionalitet. Dina arbetsuppgifter kommer att vara omväxlande och utmanande, med stort ansvar men också friheten att planera ditt eget arbete. Här får du chansen att vara en viktig del av vårt team och bidra till att säkerställa kvaliteten på våra nuvarande produkter och utveckla inför framtiden. Publiceringsdatum2025-10-21Profil
Vi söker dig som har en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning inom maskinteknik, teknisk fysik eller liknande område. Har du en annan bakgrund men en passion för teknik och innovation, är du också varmt välkommen att söka! Har du erfarenhet av konstruktionsarbete och/eller systemingenjörsarbete är det givetvis ett plus, även om detta inte är ett krav.
Vi tror att du är en driven person som gillar att samarbeta och tänka utanför boxen. Du är kommunikativ, både på svenska och engelska, och tycker om att ta ansvar för ditt arbete. Du är noggrann, har ett öga för detaljer och tycker om att utmana dig själv och lära dig nya saker.
Hos oss på Saab får du möjlighet att vara en del av ett team där långsiktig produktkvalitet är i fokus. Du kommer att möta utmanande arbetsuppgifter och får stöd att bygga upp din expertis och möjlighet att växa i din roll.
Vi erbjuder ett arbetsklimat präglat av energi, passion och samarbete, här får du en chans att vara en del av något stort, att växa och utvecklas tillsammans med kollegor som också drivs av att göra skillnad.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Saab AB (org.nr 556036-0793)
Saab AB
