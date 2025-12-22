Future Energy Programme - Hydro
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Solna Visa alla maskiningenjörsjobb i Solna
2025-12-22
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-22Beskrivning av jobbet
Tillsammans står vi inför stora samhällsutmaningar där energifrågor spelar en central roll. AFRY Future Energy Programme är för dig som är nyexaminerad ingenjör och vill bidra till energiomställningen. Programmet introducerar dig till energibranschen, ger dig en trygg start i konsultrollen och låter dig arbeta i verkliga kundprojekt parallellt med ett utbildningsprogram inom energiområdet. Du bygger samtidigt ett värdefullt nätverk inom AFRY och utvecklar din expertis.
Genom AFRY Future Energy Programme strävar vi efter att stödja ditt intresse för att arbeta inom energibranschen och ge dig en stark start i arbetslivet. Om du vill vara med och bidra till att hitta lösningar på utmaningarna inom energibranschen är detta din chans att starta din karriär på bästa sätt!
Med över 800 vattenkraftsingenjörer är AFRY ett av världens största konsultbolag inom vattenkraft och vi vill vara med och driva innovation och ny teknik inom området samtidigt som energibehovet ökar och energilandskapet förändras. Som ett resultat av det ökade energibehovet är många befintliga kraftverk i behov av modernisering och uppgradering för att öka energieffektiviteten, driftsäkerheten och flexibiliteten. Detta ger oss möjlighet att utnyttja vår långa erfarenhet och expertis kring branschen på nya sätt.
Vi söker nu ett antal juniora konsulter som vill vara del av AFRY Hydro och bidra till en hållbar och fossilfri energiproduktion. På AFRY får du möjlighet att jobba och utvecklas med experter från alla tekniska områden inom vattenkraften t.ex. geologi, geoteknik, berg, byggteknik, hållbar vattenkraft/miljö, hydraulik, turbin- och generatorteknik samt mekanik, el- och automation och batterienergilager. Vi har också specialister inom miljöanpassning samt projektledare för att driva alla dessa olika typer av projekt och söker därför även juniorer som vill utvecklas inom detta område.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill jobba inom något av våra tekniska expertisområden eller mot projektledning och som har intresse för energi och vattenkraft. Du är utbildad högskole-, civilingenjör eller YH-ingenjör med inriktning från tex. el/automation, elkraft, mekanik, bygg/väg och vatten, energi & miljö alternativt har du en utbildning inom biologi/ekologi. Du är i början på din karriär och tilltalas av energibranschen såväl som konsultrollen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din potential att utvecklas hos oss. Vi vet också att personliga kompetenser kommer i olika förpackningar och utseenden - det är det som skapar innovation och gör livet på AFRY så intressant! Det viktigaste för oss är att du är en person som motiveras av att skapa goda relationer och samarbeta då kontaktytorna är många. Att stötta, kommunicera och dela med sig är en stor del av kulturen på AFRY.
Du behöver vara strukturerad och gilla att ha fokus på flera områden samtidigt. Att kunna arbeta enligt en tydlig process och planera sitt arbete väl gör att vi i slutänden kan säkerställa god leverans.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både i tal och skrift.
Beroende på vilken del av vattenkraften du jobbar med kan det finnas krav på att klara bakgrundskontroll för arbete med säkerhetsklassade projekt samt körkortskrav för arbete med idrifttagning och byggledning/projektledning.
Ytterligare information
Ansök senast 22 februari 2026 och bifoga ett betygsutdrag som visar att du är inskriven på relevant utbildning. Inför ev. tillsvidareanställning efter programmet krävs att du kan uppvisa examensbevis från relevant utbildning.
Viktigt: Om du är intresserad av flera orter; sök till den du är mest intresserad av och ange därefter i din ansökan om du är intresserad av ytterligare orter.
Start: September 2026
Anställning: Visstidsanställning under programmet (9 månader) med möjlighet till tillsvidareanställning efteråt.
Rekryteringsprocess: Intervjuer kommer att äga rum efter avslutad annonseringsperiod. I vår rekryteringsprocess kommer du att få genomföra tester för att bedöma kompetenser och förmågor. Dessa tester syftar till att säkerställa att vi väljer de bäst lämpade kandidaterna på ett rättvist och objektivt sätt, baserat på de specifika kraven för tjänsten.
För frågor kontakta sofia.enander@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13372D". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9658964